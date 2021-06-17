Мишустин назвал рост заболеваемости COVID-19 в РФ очень высоким

Премьер-министр Михаил Мишустин оценивает ситуацию с распространением коронавируса в России как крайне непростую.

"Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие", - подчеркнул он в ходе президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. Эксперты, по его словам, говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьезным осложнениям, что создает угрозу здоровью людей и дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

"Необходимо обезопасить граждан от болезни. Еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности, - указал Мишустин. - Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно, ведь это забота о своем здоровье и здоровье близких. Только так можно уменьшить риск распространения инфекции".

Важно наращивать темпы вакцинации, заявил премьер. Он обратил внимание глав регионов, что граждане должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и где можно сделать прививки.

По поручению президента в каждом регионе страны организована бесплатная вакцинация для всех желающих. "В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность. Повторю еще раз: бесплатно и на всей территории страны. Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом", - подчеркнул Михаил Мишустин.