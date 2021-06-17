Кабинет министров посодействует в поисках работы выпускникам вузов и колледжей прошлого года, чей выход на рынок труда пришелся на период пандемии.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о помощи в трудоустройстве выпускникам колледжей и вузов, которые в прошлом году закончили обучение, но из-за распространения коронавируса не смогли найти работу. "Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца текущего года", - рассказал премьер о подписанном постановлении.

Ранее работодателям стали предоставлять субсидии за найм сотрудников, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центре занятости до 1 января этого года. Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж поступает через месяц работы сотрудника, второй - после трех месяцев, а третий - через полгода. "Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов, для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", - пояснил Мишустин.

Анализируя месяцы пандемии, правительство также решило направить дополнительное финансирование на модернизацию инфекционной службы. "Опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать ее дальнейшего распространения. Для этого необходимо продолжить оснащение региональных лабораторий, которые ведут такую работу", - подчеркнул премьер-министр. Из федерального бюджета выделят почти шесть миллиардов рублей для модернизации более 80 лабораторий в медицинских организациях. "Средства пойдут на обновление приборной базы, приобретение современного оборудования, чтобы выявлять в том числе редкие и новые инфекционные заболевания. Это важная мера для создания системы, которая будет защищать людей от возможных рисков в этой сфере", - сказал глава кабмина.

Дополнительные средства правительство предусмотрело под пособия для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет, которые получают ежемесячные денежные выплаты на ребенка. Президент в Послании Федеральному Собранию поручил сделать такую поддержку еще более адресной, для чего ранее усовершенствовали правила предоставления пособия. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен 50, 75 и 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка. "Это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию", - заявил премьер. "Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов", - сообщил он.

На рассмотрение министрам в повестку заседания включили национальный доклад о выполнении в прошлом году госпрограммы развития сельского хозяйства. Приоритетом при создании конкурентоспособного и высокотехнологичного российского агрокомплекса остается продовольственная безопасность страны, подчеркнул Михаил Мишустин. "Речь идет об обеспечении широкого выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам. Для успешного импортозамещения в этой сфере уже сделано немало. Зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой мы себя полностью обеспечиваем. Не так быстро, но достаточно уверенно растет производство молока", - сказал он. Отмечен рост предпринимательской активности в аграрной сфере. "Во многом благодаря поддержке начинающих фермеров только за прошлый год было создано 17 тысяч новых хозяйств и потребительских кооперативов. Такая работа была организована в 72 регионах", - напомнил глава правительства. Поддержку получили более 5,5 тысячи инвестиционных проектов в АПК. В ближайшее время будет запущено еще более 100 новых по производству молока, селекции и семеноводству, хранению сельхозпродукции.

Между тем

Михаил Мишустин направил в шесть регионов 6,9 миллиарда рублей на завершение строительства автомобильных дорог и мостов. В частности, в Северной Осетии завершат реконструкцию тоннеля, ведущего к туристическому комплексу "Мамисон", в Карелии - ремонт участка автодороги Олонец - Вяртсиля. Еще в четырех субъектах Федерации федеральное финансирование поможет ускорить строительство ряда мостов и дорог.