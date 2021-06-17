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17.06.2021 12:28
Рубрика: Власть

Мишустин объявил о помощи в трудоустройстве выпускникам колледжей и вузов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о помощи в трудоустройстве выпускникам колледжей и вузов, которые закончили обучение в прошлом году, но из-за распространения коронавируса не смогли найти работу.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

"Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца текущего года", - сообщил он на заседании правительства.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Ранее работодателям стали предоставлять субсидии за найм сотрудников, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центре занятости до 1 января этого года. "Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов, для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", - сообщил Мишустин.

Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж поступает через месяц работы сотрудника, второй - после трех месяцев, а третий - через полгода.

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