Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о помощи в трудоустройстве выпускникам колледжей и вузов, которые закончили обучение в прошлом году, но из-за распространения коронавируса не смогли найти работу.

"Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца текущего года", - сообщил он на заседании правительства.

Ранее работодателям стали предоставлять субсидии за найм сотрудников, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центре занятости до 1 января этого года. "Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов, для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января", - сообщил Мишустин.

Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на соответствующий районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж поступает через месяц работы сотрудника, второй - после трех месяцев, а третий - через полгода.