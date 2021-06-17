Мишустин: Обязательная вакцинации для отдельных категорий защитит людей

Принятое в отдельных регионах страны решение об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60 процентов сотрудников определенных сфер позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

На такой шаг уже пошли в Москве, Московской и Кемеровской областях, на Сахалине. "Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. Рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов", - сказал глава правительства в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

По словам Мишустина, сегодня у регионов есть возможности самостоятельно вводить дополнительные меры, чтобы защитить граждан от инфекции. Такое решение на основании эпидемиологической ситуации принимает главный санитарный врач субъекта Федерации.

"Прошу губернаторов плотно взаимодействовать с ними, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации", - обратился премьер к властям регионов.