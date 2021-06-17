Мишустин: В 2020 году создано 17 тысяч хозяйств и потребительских кооперативов

Приоритетом при создании конкурентоспособного и высокотехнологичного российского агрокомплекса остается продовольственная безопасность страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет об обеспечении широкого выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам. Для успешного импортозамещения в этой сфере уже сделано немало. Зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой мы себя полностью обеспечиваем. Не так быстро, но достаточно уверенно растет производство молока", - подчеркнул он при рассмотрении кабмином национального доклада о выполнении в прошлом году госпрограммы развития сельского хозяйства.

Отмечен рост предпринимательской активности в аграрной сфере. "Во многом благодаря поддержке начинающих фермеров только за прошлый год было создано 17 тысяч новых хозяйств и потребительских кооперативов. Такая работа была организована в 72 регионах", - напомнил Мишустин. Поддержку получили более 5,5 тысячи инвестиционных проектов в АПК. В ближайшее время будет запущено еще более 100 новых по производству молока, селекции и семеноводству, хранению сельхозпродукции.