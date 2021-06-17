457 тысяч человек, отбывших наказание, должны выйти из мест заключения. На руки каждый получит 850 рублей денежного пособия. Как более серьезно помочь им адаптироваться, рассказала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На "выходное пособие" из тюрьмы часто невозможно купить билет до места проживания, его не хватает и на еду в первые дни. Поэтому, по мнению Москальковой, надо увеличить размер единовременного денежного пособия хотя бы для тех, у кого нет родственников. У многих из них истекает срок действия паспортов или они теряют документы. Иностранные граждане, утратившие документы, по закону подлежат выдворению, при том что их не пускают без документов в родную страну. В результате они годами живут в специальных центрах, зависая между странами и засыпая омбудсмена жалобами. "Есть даже случаи суицида", - предупредила Москалькова. Она считает, что стоит попросить ФСИН заранее сообщать в органы местного управления, если из мест заключения выходит сирота, которому по закону положено жилье, а также надо обеспечить "сохранные меры" по отношению к жилью находящихся в заключении людей, чтобы им не завладели мошенники или недобросовестные родственники.

На "выходное пособие" из тюрьмы часто невозможно купить билет до места проживания

Некоторые регионы прибегают к квотированию рабочих мест для освободившихся заключенных, а также к налоговому стимулированию работодателей, принимающих их на работу. Вчерашние заключенные обычно умеют шить одежду и работать с древесиной, отметила Татьяна Москалькова, а работодателям сегодня нужны косметологи, парикмахеры, стилисты, люди, хорошо знакомые с цифровыми технологиями. Однако руководство ФСИН разработало широкую программу соотнесения трудовой специальности заключенных с тем, что требуется на свободном рынке. По словам Москальковой, стоит присмотреться к опыту Красноярского края, открывшего специальный центр, где освободившиеся из заключения могут временно пожить, пока им помогают восстановить документы, найти работу и родственников. В России также нужны службы пробации, а их появление предварит новый закон о пробации, сообщила Москалькова.