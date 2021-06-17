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17.06.2021 00:05
Рубрика: Власть

Лучший город земли: какой он?

Столичные "единороссы" представили предвыборную программу
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 132(8483)
Московское отделение партии "Единая Россия" представило на своей XXVI конференции предвыборную программу. Не абстрактные обещания, а вполне конкретные планы на ближайшее время по развитию Москвы. Представляя программу, мэр города член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин сказал, что в основе ее приоритетов - реальные потребности и запросы москвичей. "Мы хотим создать город вокруг человека, - говорил глава столицы. - Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных - от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого - человек. Каждый житель Москвы".

Зная, как больно ударила по экономике города пандемия коронавируса, "единороссы" обещают сделать все, чтобы москвичи могли вернуться к нормальной жизни, восстановить доходы свои и бизнеса. В программе сказано: партия намерена добиваться повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечить регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения.

"Единая Россия" в предвыборной программе сделает упор на соцпомощь

В области здравоохранения намечены меры, которые дадут москвичам передовые медицинские технологии в шаговой доступности. Будет построено 30 поликлиник и 130 - модернизировано. До 2024 года планируется построить более 1 миллиона квадратных метров новых стационаров, поликлиник и суперсовременных станций скорой помощи. Востребованные врачи будут в каждой поликлинике, а сами здания станут более удобными для пациентов. Кроме того, каждый москвич в нужный момент сможет полностью обследоваться с помощью телемедицинского центра.

В сфере образования "Единая Россия" стремится выстроить обучение с учетом потребностей экономики и промышленности города. Чтобы каждый школьник получил современные навыки и компетенции, в том числе цифровые. В социальной защите главное - индивидуальный подход к заботе о незащищенных горожанах, а также поддержка людей и организаций, которые ставят перед собой задачу помощи ближнему.

Продолжит город и развитие транспорта. Быстрый и комфортный: он должен быть в шаговой доступности для каждого. 90% москвичей получат метро рядом с домом. Произойдет это благодаря завершению строительства БКЛ, появлению трех новых радиальных веток - Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой. Придет подземка во Внуково, Гольяново, Лианозово, Северный. А запуск новых линий МЦД улучшит транспортную доступность 5 миллионов жителей Москвы и Подмосковья.

В основе программы - реальные потребности и запросы москвичей

Наземный транспорт с 2030 года в столице "позеленеет". Отказавшись от автобусов на дизельном топливе, город перейдет на электробусы. За счет этого, а также модернизации производств качество воздуха улучшится на 10%.

Акцент в планах "Единой России" сделан на обеспечении москвичей современным комфортным жильем. Объем вводимого жилья планируется увеличить по сравнению с 2010 годом в 2,4 раза, а сам жилой фонд столицы - на 22%. На конференции подчеркивалось: цель "Единой России" - сделать Москву лучшим городом Земли. Понимая, насколько сложна она, партия верит, что благодаря поддержке избирателей на предстоящих выборах в Государственную Думу VIII созыва, она сможет ее достигнуть.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"

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