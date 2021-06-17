Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось

Вакцинальная кампания против коронавируса дает свой эффект, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Выступая на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, он привел несколько аргументов.

"Акцент на вакцинации пациентов в возрастной категории старше 60 лет дал свой эффект, и мы видим, что сейчас количество пациентов старшей возрастной группы и неблагоприятные исходы у них значительно ниже, чем было в предыдущий период", - подчеркнул он.

Кроме того, мониторинг иммунитета у вакцинированных пациентов показывает, по словам главы Минздрава, что регионы, которые достигли максимальных цифр по коллективной иммунизации, защищены сегодня лучше.