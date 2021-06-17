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17.06.2021 19:13
Рубрика: Общество

Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Вакцинальная кампания против коронавируса дает свой эффект, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Выступая на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, он привел несколько аргументов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Акцент на вакцинации пациентов в возрастной категории старше 60 лет дал свой эффект, и мы видим, что сейчас количество пациентов старшей возрастной группы и неблагоприятные исходы у них значительно ниже, чем было в предыдущий период", - подчеркнул он.

Кроме того, мониторинг иммунитета у вакцинированных пациентов показывает, по словам главы Минздрава, что регионы, которые достигли максимальных цифр по коллективной иммунизации, защищены сегодня лучше.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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