Мурашко: Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30%

За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей, выросло по стране на 30 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Особенность настоящего периода заключается в том, что наибольший прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов", - рассказал он в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Увеличилось количество госпитализаций - на 32,5 процента. Это потребовало довести развернутый коечный фонд со 102 до 127 тысяч коек. Запас составляет 16 процентов.