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17.06.2021 19:50
Рубрика: В мире

Шесть часов до дома в космосе

На китайскую космическую станцию отправлен первый экипаж
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)
На китайскую космическую станцию на корабле "Шэньчжоу-12" прибыл первый экипаж из трех космонавтов. Они пробудут на станции три месяца - это будет для КНР рекордное по длительности пребывание человека в космосе. Предыдущая команда на корабле "Шэньчжоу-11" в 2016 году находилась на орбите 33 дня.

В составе нынешней экспедиции три человека - Не Хайшэн (56 лет), Лю Бомин (54 года) и Тан Хунбо (45 лет). Командиром назначен Нэ, самый опытный в команде, он участвовал в миссиях "Шэньчжоу-6" в 2005 году и "Шэньчжоу-10" в 2013 году. Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F Y12" с модулем "Шэньчжоу-12" был произведен 17 июня с космодрома Цзюцюань, на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия. Полет до станции занял примерно шесть с половиной часов.

Фото: РИА Новости
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Китайская космическая станция с основным модулем "Тяньхэ" Т-образной формы была отправлена в космос 29 апреля. Через месяц к ней пристыковался грузовой транспорт, доставивший 6,8 тонны припасов. Станция находится на высоте 340-450 километров. Она рассчитана на долгосрочное пребывание трех человек, а на время пересменок может вмещать до шести членов экипажей. Планируется, что станция начнет работу в 2022 году, после того, как прибывшая команда завершит подготовку к ее эксплуатации. Ранее китайские власти заявляли, что станция будет доступна для международных проектов.

Китайская станция начнет работу в 2022 году, после того, как прибывшая команда завершит подготовку к ее эксплуатации

Между тем замглавы программы по исследованию Луны Национального космического управления Китая Пэй Чжаоюй заявил, что КНР и Россия намерены приступить в 2026 году к строительству международной научной станции на Луне, ее планируется закончить к 2035 году. На станции развернут комплексы связи, энергетическое оборудование и оборудование для исследований. Все необходимое будет доставляться на Луну российскими и китайскими космическими кораблями. Не исключено, что к проекту присоединятся и другие страны, а также частные компании. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в настоящее время лунная программа КНР развивается при поддержке России, а запущенный не так давно Китаем лунный аппарат работает благодаря тому, что на нем установлен радиоизотопный термоэлектрогенератор российского производства.

Фото: Пресс-служба Роскосмос
Россия отправит на Луну автоматическую станцию для исследований

Как рассказал 16 июня на конференции Global Space Exploration (GLEX) в Санкт-Петербурге президент Китайской академии ракет-носителей (CALT) Ван Сяоцзин, у Пекина есть планы по строительству базы на Марсе. Правда, пока этот проект находится на начальной стадии, и для его успешного осуществления нужно множество новых технологий, например ядерные двигатели, многоразовый космический флот, создание складов топлива на орбите Марса. Кроме того, необходимо изучить влияние на человека космической радиации и микрогравитации при длительных перелетах.

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