На польско-украинской границе началась вакцинация от коронавируса украинцев и граждан других стран, въезжающих в Польшу.

Временные прививочные пункты установлены на некоторых переходах сразу после пересечения польской границы. Координатор вакцинации Йоанна Добжаньская пояснила радиостанции Polskie Radio, для кого они предназначены: "Это, прежде всего, украинцы, которые работают или учатся на территории Польши. Сразу после пересечения границы и тестирования с отрицательным результатом у них есть возможность вакцинироваться. Это делается для того, чтобы избежать тестирования по месту пребывания и обязательного карантина". Вторую дозу впоследствии можно получить в любом месте в Польше. По информации издания Newsweek, несмотря на пандемию, в Польше постоянно находятся более миллиона украинцев. Хотя граница шенгенского пространства закрыта, они имеют возможность въехать на основании документа о польском гражданстве, виде на жительство, рабочей визы или "карты поляка". По данным погранслужбы, разрешения на пребывание в Польше на начало 2021 года имели около 460 тысяч иностранцев, из которых 244 тысячи - граждане Украины. По данным опроса агентства трудоустройства Gremi Personal, 55 процентов украинцев, которые в ближайшее время собираются в Польшу, намерены там вакцинироваться.