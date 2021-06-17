В польской деревне нашли набитый деньгами тайник

В Польше житель деревни, расположенной недалеко от Кракова, обнаружил в сарае тайник с деньгами времен Второй мировой войны. О находке он тут же сообщил историкам.

Как сообщает The First News, некоторое время назад в Группу исторических исследований Малопольского воеводства поступил интригующий телефонный звонок. Жительница неназванной деревни сообщила экспертам, что ее муж "только что откопал в сарае немного денег".

Члены группы прибыли по указанному ею адресу и при осмотре сарая обнаружили тайник, который буквально был набит деньгами. Это были банкноты номиналом 5, 20 и 50 злотых. Большинство из них оказались сильно повреждены временем. Лишь небольшое количество банкнот находится в хорошем состоянии.

Тайник был скрыт под сеновалом. Хозяин решил снести сарай. Во время работы он и заметил первые банкноты. Кстати, все они были выпущены в 1940-1941 годах. Историки считают, что деньги были надежно спрятаны от немецких оккупантов.

Кто-то спрятал их так, чтобы тайник невозможно было найти даже в случае тщательного обыска. В противном случае семье крестьян мог быть вынесен смертный приговор. Но деньги были спрятаны так надежно, что нашли их только сейчас, да и то случайно.

В беседе с историками владелец дома признался, что его прадед и дед были членами Армии Крайовой. Он также предположил, что деньги они могли раздобыть у самих немцев, на которых местные партизаны совершали налеты. Есть предположение, что спрятанные банкноты были предназначены для финансирования подполья. Так это или нет, теперь можно только гадать.

Эксперты уже установили, что банкноты были выпущены Эмиссионным банком в Польше. Он был учрежден немцами в декабре 1939 года, когда генерал-губернатором в Кракове был Ганс Франк. После того, как советские войска освободили Польшу от оккупантов, эти деньги сразу же потеряли всякую ценность. Возможно, поэтому их и забыли в тайнике.

Теперь найденные банкноты представляют только определенную историческую ценность. Кстати, семья решила оставить их себе на память. В историю такие деньги вошли под простонародным названием "млынарки" - по имени президента банка Феликса Млынарского.

Эта оккупационная валюта была выпущена под традиционным для Польши названием "злотый" и, как и прежде, каждый злотый состоял из 100 грошей. Известно, что более чем за пятилетнюю оккупацию было произведено два выпуска таких банкнот.

Немцы пытались сделать новые деньги максимально похожими на те банкноты, которые находились в обращении в Польше до оккупации. Однако при этом они удалили с банкнот герб - польского орла - и портреты известных исторических личностей, таких как Болеслав Храбрый и Юзеф Понятовский. Добавим, что всего в тайнике находились купюры на полмиллиона злотых.