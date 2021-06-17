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17.06.2021 07:57
Рубрика: Экономика

Названы самые высокооплачиваемые должности в стране

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше всего в России платят техническому директору в сфере IT. Его зарплата в среднем составляет 183 тысячи рублей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

Фото: iStock
Названы профессии, которые гарантируют хорошую зарплату в ближайшие 10 лет

При этом минимальный заработок такого специалиста составляет 135 тысяч рублей в месяц, а максимум, который предлагают работодатели за его труд, достигает 327 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что технический директор контролирует разработку проектов, отвечает за оптимизацию производственных процессов, внедрение нового программного обеспечения, подготовку технических документов и общение с заказчиком.

В среднем, как пишет со ссылкой на исследование ТАСС, 165 тысяч получают российские Go-разработчики, они пишут программы на новом языке программирования gо, разработанном компанией Google. Около 156 тысяч рублей зарплата у продакт-менеджеров, которые формируют стратегию развития продукта и управляют командой разработки. Дешевле оценивается в России должность генерального директора в сфере управления персоналом. Ему работодатели готовы предложить в среднем 150 тысяч рублей при том, что такому специалисту необходимо руководить финансовой деятельностью компании, принимать решения по кадровым вопросам, заниматься стратегическим планированием и обеспечивать соблюдение законодательства.

В сфере дизайна максимальные зарплаты достигают 118 тысяч и 106 тысяч рублей. Столько зарабатывает продуктовый дизайнер и UX/UI-дизайнер, которые занимаются созданием дизайн-макетов, проектированием интерфейсов и исследованием поведения аудитории. В производстве больше всех получает главный инженер, который руководит производственным персоналом на предприятии - в среднем 99 тысяч рублей.

В сфере юриспруденции самые высокие зарплаты у патентного поверенного. Это специалист, который защищает интеллектуальную собственность, в среднем его месячный доход составляет 94 тысячи рублей. В исследовании говорится, что столько же платят российским каменщикам, в обязанности которых входит кладка стен, монтаж железобетонных перекрытий, а также умение работать с электроинструментами.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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