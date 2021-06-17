Названы три признака незаметно развивающегося рака легких

На ранних стадиях рак легкого, который занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний как в мире, так и в России, протекает бессимптомно.

На поздних стадиях среди самых распространенных признаков заболевания специалисты выделяют кашель. Насторожиться следует, если он не проходит более 2-3 недель и ухудшается со временем. О таком симптоме рассказывает до 75% пациентов.

Также опасно появление частых болей в груди, которые могут сопровождаться одышкой. Кроме того, как можно быстрее надо обратиться к медикам при частых инфекционных заболеваниях легких (бронхиты, пневмонии) и появлении крови в мокроте (такой симптом присутствует в 20-50% случаев).

Основным провокатором рака легкого считается курение - чаще всего недуг выявляют у курящих. Однако, согласно последним данным, до 25% пациентов с диагнозом рак легкого никогда не курили. Об этом пишет KP.Ru. Отмечается, что недуг среди никогда не куривших людей занимает седьмое место в мире по смертности.

Удваивает риск развития болезни, независимо от вредной привычки, наличие заболевания у прямых родственников. Также на появления рака легкого влияют вирус Эпштейн-Барр, вирус папилломы человека, вирусные гепатиты (B и C), загрязнение воздуха и окружающей среды, туберкулез.