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17.06.2021 10:08
Рубрика: В мире

Немецкая вакцина от Curevac потерпела неудачу на стадии испытаний

Текст: Екатерина Забродина

Акции немецкой биофармацевтической компании Curevac из университетского города Тюбинген, торгуемые в США, рухнули почти на 40 процентов после публикации отчета об испытаниях ее вакцины от ковида. Как сообщает Spiegel online, препарат CVnCoV, созданный по технологии мРНК, во втором промежуточном анализе не достиг желаемых показателей эффективности. Она составила всего 47 процентов по отношению к заболеванию всех уровней тяжести. "Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными", - говорится в заявлении.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Причина фиаско - "беспрецедентные условия, связанные с наличием как минимум 13 вариантов вируса", заявляют немецкие фармацевты. "Мы надеялись на лучшие результаты, но увидели, что достичь высокого уровня эффективности с беспрецедентным диапазоном вариантов вируса - задача не из легких, - признал Франц-Вернер Хаас, генеральный директор Curevac.

Напомним, что во второй фазе промежуточных испытаний вакцины-кандидата от Curevac участвовали 40 тысяч добровольцев из разных стран. Как известно, ранее ВОЗ рекомендовала вакцины от коронавируса с подтвержденной эффективностью не менее 50 процентов. Тем временем в ЕС связывали большие надежды с немецкими разработками, еще прошлой осенью Брюссель предварительно заказал у Curevac 405 миллионов доз. Ожидалось, что Европейское агентство лекарственных средств изучит и утвердит вакцину для поставок в страны ЕС. Теперь ее будущее под вопросом.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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