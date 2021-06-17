Нидерланды предложили бесплатную сельдь в качестве поощрения вакцинированным

Ранние партии Hollandse nieuwe, маринованной сельди улова нового сезона, которая ловится с мая, традиционного деликатеса, потребляемого в Нидерландах в количестве 75 миллионов штук в год, начали распределяться по центрам вакцинации по всей стране в качестве поощрения для людей, сделавших прививку.

В Нидерландах опросы показывают, что более 80 процентов населения хотят пройти вакцинацию, при этом власти говорят, что всякое поощрение прививок всячески приветствуется гражданами страны. Первая бочка молодой сельди, пойманной в середине мая, когда ее жирность считается наиболее оптимальной для употребления, была потрошена, приправлена и передана "от имени голландского народа" главе муниципальной службы здравоохранения, организующему кампанию по вакцинации в стране. Эта вкусная сельдь употребляется или в сыром виде, или на хлебе с измельченным луком и моментально скупается в магазинах и даже продается с аукциона, отмечает Guardian. В этом году, когда аукцион был невозможен из-за коронавирусных ограничений, бочки с сельдью были отправлены в центры вакцинации по всей стране. Теперь она предлагается медицинскому персоналу и всем гражданам, кто приходит сделать прививку.

Как отмечают наблюдатели, этот стимул не такой крупный, как в Калифорнии, где в розыгрыше лотереи на 116,5 миллиона долларов вакцинированным было предложено 10 главных призов по 1,5 миллиона долларов, или в одной нью-йоркской компании, которая раздавала бесплатные лотерейные-карты жителям штата с возможностью выиграть приз в размере 5 миллионов долларов.

Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все, кто получит первую из двух доз вакцины в период с 14 июня по 11 июля, будут участвовать в еженедельном розыгрыше призов с возможностью выиграть один из пяти автомобилей.

В Гонконге, где пандемия в основном находится под контролем, но низкие уровни вакцинации все же могут привести к крупной вспышке заболевания, купоны на покупки, авиабилеты и роскошная квартира в размере 10,8 миллиона гонконгских долларов (около 1,4 млн долларов США) являются одними из главных призов в различных розыгрышах программ вакцинации. А власти сельского района Мае Чаем на севере Таиланда заявили, что более "скромная лотерея" с 27 коровами, которые "выставлены в качестве призов", побудила более 50 процентов преимущественно пожилых жителей региона зарегистрироваться для участия в вакцинации. Наконец, в индонезийской провинции Западная Ява скептически настроенное, пожилое и преимущественно мусульманское население, обеспокоенное тем, что вакцины не являются "халяльными", убеждают сделать прививку и получить в качестве приза живую курицу.