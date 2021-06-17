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Текст:   Марина Трубилина 
08:29 17.06.2021

Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков

Законопроект об амнистии старых самостроев позволит легализовать около пяти тысяч индивидуальных домов в каждом регионе. Об этом рассказал "РГ" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

С 2006 года дачной амнистией воспользовались более 14 миллионов граждан, рассказал Скуфинский. Но оформление в собственность ряда участков и домов до сих пор остается проблемой. Так, с советского времени и с земельной реформы 1990-х годов существует такое право на землю, как пожизненное наследуемое владение и постоянное (бессрочное) пользование. Эти участки не оформлены в собственность.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Поэтому мы подготовили законопроект, по которому в силу закона все эти участки переходят в собственность людей без дополнительных процедур. Это позволит людям вводить их в гражданский оборот, обладать всей свободой прав на объекты", - рассказал Скуфинский.

Кроме того, до 1998 года было очень много индивидуальных жилых домов, на которые не были оформлены права. По сведениям Росреестра, это в среднем 5 тысяч по региону. Законопроект решает и эту проблему, помогая в упрощенном порядке, как с механизмом дачной амнистии, оформить такие права. "Мы называем этот проект "Дачная амнистия 2.0". Это новый уровень опций, которые будут доступны людям", - подчеркнул Скуфинский.

Полное интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

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