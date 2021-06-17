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17.06.2021 12:29
Рубрика: Культура

Объявлена дата выхода сериала "Пробуждение" с Мироновым в главной роли

Текст: Сусанна Альперина
Объявлена дата премьеры сериала "Пробуждение" с Евгением Мироновым в главной роли. И выпущен трейлер предстоящей премьеры. Детективный триллер производства Star Media - российская адаптация американского сериала Awake - выйдет в линейке оригинальных проектов онлайн-кинотеатра IVI 1 июля.

Главный герой 12-серийного фильма - следователь Павел Фролов буквально живет на работе. Раскрывая преступления, он вынужден жертвовать временем, которое мог бы провести с самыми близкими людьми - женой и сыном. И даже долгожданный отдых в кругу семьи оборачивается очередным форс-мажором на работе: Павел прямо из аэропорта вынужден отправиться на расследование срочного дела. По дороге Фроловы попадают в страшную автомобильную аварию. Очнувшись в больнице, герой понимает: происходит что-то очень странное...

Фото: instagram.com/emironovofficial
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Каждый день Павла начинается в разных реальностях: в одной - выжила его жена Светлана, в другой - сын Кирилл. И Фролов замечает пугающую закономерность. На его запястье ежедневно появляется метка. Если нарисован крест - в этой реальности нет Светланы, если круг - Кирилла. Теперь Павлу предстоит раскрыть самое важное дело в жизни.

Над проектом работали консультанты: профессиональные судмедэксперты, криминалисты, сотрудники Следственного комитета РФ, спасатели МЧС и психиатры. Специально для роли Евгений Миронов освоил навыки стрельбы и подводного плавания.

"Думаю, прошло время, когда были интересны только сюжетные линии, экшн-сцены без оправдания поступков героев. Зрителям хочется глубины. Я специально консультировался с настоящими следователями, чтобы мой персонаж, несмотря на все странности, которые происходят в его сознании, был максимально приближен к жизни. Он не герой, а обыкновенный человек, который профессионально делает свою работу. И только благодаря этому может выжить в нескольких реальностях и не сойти с ума", - говорит Евгений Миронов.

В фильме также снимались Александр Робак, Наталия Вдовина, Михаил Шведов, Агриппина Стеклова, Руслан Герман, Владимир Ильин, Яна Сексте, Анастасия Стежко и другие.

"Мы долго работали над сценарием, драматургией, характерами. Еще дольше искали актера на главную роль, пока не предложили сценарий Евгению Миронову. Во многом благодаря нашей совместной работе - проект состоялся. И в итоге стал сильно отличаться от оригинального американского формата. Если у западных коллег финал остается открытым, то мы в своей истории ставим точку. Зритель получает ответ и понимает, ради чего он потратил время", - говорит режиссер Эдуард Парри (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ").

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