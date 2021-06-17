Оценка России в глобальном рейтинге SEDA достигла исторического максимума

Россия заняла 53-е место в мире в рейтинге устойчивого экономического развития Sustainable Economic Development Assessment (SEDA), сообщает компания BCG. Так, например, в области экономической стабильности наша страна улучшила свой результат с 72 до 80 баллов.

"По данным исследования SEDA, общая оценка России составляет 56,4 балла, это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений. Россия улучшила свой общий результат на 3,49 балла по сравнению с 2016 годом, тогда как Китай продвинулся на 3,15 балла за этот период", - отметил управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России Дмитрий Гаранин.

В отчете говорится, что страны с высоким общим SEDA, как правило, сумели смягчить падение экономических показателей и рост уровня безработицы во время пандемии.

Ключевым выводом отчета стало то, что несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией, странам необходимо учитывать долгосрочную перспективу и делать инвестиции, которые приведут к более быстрому и устойчивому прогрессу в ходе предстоящего восстановления. В частности, в качестве приоритетов выделяются три направления: борьба с изменениями климата, инвестиции в цифровизацию и укрепление систем социальной защиты для обеспечения инклюзивного и справедливого роста.