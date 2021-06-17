Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2004, N 34, ст. 3533; 2007, N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 29, ст. 3597; 2010, N 19, ст. 2291; N 30, ст. 4005; N 31, ст. 4193; 2011, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2714; N 30, ст. 4584; N 47, ст. 6601, 6602; N 50, ст. 7351, 7362; 2012, N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320, 4329; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6343; N 51, ст. 6683, 6696; N 52, ст. 6961, 6994; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2335; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548; 2015, N 1, ст. 35, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1804; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3950, 3972; N 29, ст. 4354, 4374, 4391; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6710, 6716; N 51, ст. 7249; 2016, N 1, ст. 59, 63, 84; N 7, ст. 918; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490; N 26, ст. 3871, 3877, 3881; N 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456; N 18, ст. 2664; N 23, ст. 3227; N 31, ст. 4814, 4816; N 47, ст. 6851; N 52, ст. 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 15, ст. 2035; N 31, ст. 4825, 4826, 4827, 4828; N 41, ст. 6187; N 45, ст. 6832; N 47, ст. 7128; N 53, ст. 8447; 2019, N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 30, ст. 4119, 4120, 4121; N 44, ст. 6178; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7494, 7495; N 52, ст. 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2002, 2019, 2029; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52; N 9, ст. 1461, 1466, 1471; N 11, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2141; N 15, ст. 2425, 2431; N 18, ст. 3046) следующие изменения:

1) в статье 3.5:

а) пункт 2 части 1 после слова "операции," дополнить словами "либо сумме денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, либо сумме средств, зачисленных на электронное средство платежа, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период,";

б) часть 3 после слова "операции," дополнить словами "либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, либо суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период,";

2) в статье 15.25:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "Российской Федерации, -" заменить словами "Российской Федерации, либо осуществление перевода денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -";

абзац второй после слов "незаконной валютной операции" дополнить словами "либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Непредставление резидентом в налоговый орган отчета о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если представление такого отчета является обязательным, -

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период.";

в) абзац первый части 6 после слова "Федерации," дополнить словами "либо о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг,";

г) абзац первый части 61 после слова "Федерации," дополнить словами "либо о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг,";

д) абзац первый части 62 после слова "Федерации," дополнить словами "либо о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг,";

е) абзац первый части 63 после слова "Федерации," дополнить словами "либо о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг,";

ж) абзац первый части 64 после слова "Федерации," дополнить словами "либо о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг,";

з) абзац первый части 65 после слова "Федерации," дополнить словами "либо о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин