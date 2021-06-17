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17.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Опрос: Как компании должны улучшать жизнь своих сотрудников

Текст: Татьяна Леонтьева
Аналитики изучили, как в компаниях заботятся об улучшении жизни своих сотрудников. Для этого существуют специальные корпоративные Well-being программы. Но только три процента опрошенных сказали, что в их фирмах они есть. Еще 37 процентов заявили, что ничего о них не знают.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты Hays (международной компании, которая специализируется на решениях в области управления персоналом) опросили около 4,4 тысячи сотрудников из разных сфер деятельности. Каждый шестой - работающий в сфере продаж. Итоги исследования Hays подвела по этой категории сотрудников (есть в распоряжении "РГ").

Фото: iStock
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Наибольший интерес среди участников опроса (56 процентов) вызвали программы, направленные на самореализацию и карьерный рост. 39 процентов заявили, что выбрали бы укрепление физического здоровья, 37 процентов - программы по финансовому благополучию, а 31 процент проголосовал за укрепление эмоционального здоровья и снижение стресса.

Что касается карьерного роста, то здесь работники в первую очередь предпочли бы тренинги и воркшопы личностно-профессионального роста. Во вторую - иметь возможность профессионального тестирования (личностные опросники, тесты способностей, исследования методом 360 градусов). Говорили также о наставничестве и коуч-сессиях.

Среди тех, кого больше волнует здоровье, 59 процентов хотели бы видеть корпоративный спорт. 46 процентов опрошенных заинтересованы в скрининге здоровья. Отмечали также регулярные медицинские осмотры, создание условий для здорового питания, например, диетические блюда в столовой.

Фото: iStock
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Надо сказать, что респонденты очень живо интересовались так называемымми программами благополучия. И не случайно. Оказалось, что 79 процентов опрошенных за последний год сталкивались с профессиональным выгоранием у себя или у своих коллег. 49 процентов из-за этого были вынуждены сменить работу. Остальные либо уволились в никуда, либо просто не знают, что делать со своим выгоранием.

Работа и личная жизнь

87 процентов опрошенных сотрудников из сферы продаж уверены, что добиться карьерных успехов возможно, соблюдая баланс между работой и личной жизнью.

58 процентов видят этот баланс в том, чтобы у них было время на личную жизнь после работы. Остальные говорили о возможности не работать во время отпуска и в выходные дни.

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