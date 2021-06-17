Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 213-Ф3 "О внесении изменения в статью 1439 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в статью 1439 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100) изменение, дополнив ее пунктом 4 следующего содержания:

"4. Форма патента на селекционное достижение и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям.".

Президент Российской Федерации В. Путин