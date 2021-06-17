Переболевшим COVID-19 нужна прививка через полгода после выздоровления

Новости

Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
Минобрнауки: Вузы вправе допускать к занятиям только привитых студентов 18:57
Мурашко: Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30% 18:54
Дочь Мусы Джалиля представила на "Красной Площади" "Моабитские театради" 18:52
"Урал Опера Балет" готовится к новым премьерам 18:50
Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера 18:46
Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве 18:40
Poccийский книжный союз отпраздновал 20-летие на "Красной площади" 18:39
В Москве втрое выросла запись на вакцинацию от коронавируса 18:36
Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия - одна из необходимых мер по защите граждан России 18:32
Власти Москвы развернут 24 тысячи коек в ковидных стационарах 18:29
Захарова: Условия Киева по "Северному потоку-2" противоречат законам рынка 18:28
Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах 18:22
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается 18:21
Умерла звезда европейского кино Лили Веидинг 18:21
Гражданин США приговорен к четырем годам колонии за взятку 18:15
Привитые сотрудники РТУ МИРЭА получат по 15 тысяч рублей 18:11
Французская прокуратура потребовала для Саркози 6 месяцев тюрьмы 18:05
Реаниматолог рассказал подробности о спасении датчанина Эриксена 17:58
ФАС подготовит меры по стабилизации цен на уголь 17:51
Путь на российский юг на автомобиле станет проще с 2023 года 17:51
Захарова: Заявления США об информационной открытости противоречат реальности 17:46
"ПСЖ" предложил 70 миллионов евро "Интеру" за защитника Хакими 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 18:58
Рубрика: Общество

Переболевшим COVID-19 нужна прививка через полгода после выздоровления

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)
Людям, переболевшим COVID-19, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно делать прививку через полгода после выздоровления. В течение этого срока, согласно исследованиям, большинство перенесших COVID-19 cохраняют естественную защиту от инфекции, и поэтому в условиях ограниченного количества вакцин их можно не включать в первоочередные списки вакцинируемых и перенести прививки на более отдаленные сроки, - это одна из рекомендаций, подготовленная стратегической группой по вакцинации ВОЗ.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера

В России ситуация иная, чем в большинстве стран - вакцин у нас хватает, прививают не по возрастной очереди, как в Европе и США, а по желанию вне зависимости от возраста.

"Если человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией, прививку можно и нужно делать через полгода после выздоровления", - сказал "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. При этом специалист отметил, что нет никакой необходимости проводить тестирование на антитела ни до, ни после вакцинации.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода