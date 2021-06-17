Переболевшим COVID-19 нужна прививка через полгода после выздоровления

Людям, переболевшим COVID-19, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно делать прививку через полгода после выздоровления. В течение этого срока, согласно исследованиям, большинство перенесших COVID-19 cохраняют естественную защиту от инфекции, и поэтому в условиях ограниченного количества вакцин их можно не включать в первоочередные списки вакцинируемых и перенести прививки на более отдаленные сроки, - это одна из рекомендаций, подготовленная стратегической группой по вакцинации ВОЗ.

В России ситуация иная, чем в большинстве стран - вакцин у нас хватает, прививают не по возрастной очереди, как в Европе и США, а по желанию вне зависимости от возраста.

"Если человек уже переболел новой коронавирусной инфекцией, прививку можно и нужно делать через полгода после выздоровления", - сказал "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. При этом специалист отметил, что нет никакой необходимости проводить тестирование на антитела ни до, ни после вакцинации.