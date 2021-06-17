В Ливии найдена сакральная пещера с древними петроглифами

В Ливии впервые за долгое время археологи совершили важное открытие. В одной из прибрежных пещер были обнаружены петроглифы и наскальные рисунки, возраст которых может исчисляться тысячами лет.

Об открытии рассказало местное издание Libya Observer. Проведение археологических раскопок в Ливии было приостановлено на несколько лет в связи с гражданской войной.

Однако в данном случае для исследователей было сделано исключение. Департамент древностей Ливии санкционировал проведение изыскательских работ в прибрежной зоне Мирад Масуд, расположенной в городе Аль-Мардж на востоке страны.

В результате археологи обнаружили пещеру со следами присутствия древнего человека. Сообщается, что она расположена примерно в двух километрах к востоку от района Аль-Укла. Размеры пещеры оценены исследователями как "относительно большие". Отмечается также, что она имеет три входа.

Стены пещеры оказались украшены многочисленными древними картинами и петроглифами. На них изображены как человеческие фигуры, так и животные. Кроме того, имеются изображения древних оружия и инструментов, использовавшихся в доисторическую эпоху, в частности топоров и стрел.

Датирование рисунков и петроглифов еще только предстоит провести. Ученые предполагают, что возраст картин может исчисляться тысячами лет. Также предстоит определить периоды, в которые пещера использовалась человеком.

Возможно, она была одним из тех сакральных мест, в которые древние люди приходили только для погружения в транс и создания своих произведений. В то же время не исключено, что пещера могла использоваться в качестве постоянного дома для сообщества - ученые подчеркивают, что один из входов в нее открывает путь в долину Аль-Шувайер с запада. С востока же другой вход ведет к морю, причем там имеется древняя каменистая тропа.

Добавим, что для детального изучения пещеры и документирования рисунков была создана специализированная научная группа, которая в настоящий момент изучает доисторические элементы и структуру самой пещеры.