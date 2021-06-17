Песков: Никаких обвинений в адрес России на саммите не звучало

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве никаких обвинений в адрес российской стороны высказано не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Никаких обвинений на высшем уровне не происходит, об этом не может быть и речи", - приводит его слова РИА Новости​​​. "Я не могу говорить за других президентов, но попробуйте президента Путина обвинить. Он ответит аргументированно и жестко. И президент Путин весьма корректен в общении со своими визави на высшем уровне. Это правило межгосударственного общения. Все-таки он представляет такое государство как Россия", - продолжил Песков.

"С другой стороны сидит человек с огромным опытом, который всю жизнь прожил в американской политике и представляет крупнейшее государство - США. Об этом и речи быть не может", - резюмировал представитель Кремля.