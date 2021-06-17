Песков: Путин по-прежнему готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но подготовка такой встречи пока не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично, уверен, что в этом плане ничего не поменялось", - сказал он, отвечая на вопрос, не появилось ли желание у главы государства встретиться с Зеленским после переговоров с президентом США Джо Байденом, на которых кратко обсуждалась тема Украины.

"Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", - добавил Дмитрий Песков.