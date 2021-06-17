Песков: РФ не передавала США свой список "неприемлемых" для кибератак сфер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что США действительно передали российской стороне список секторов экономики, которые должны быть защищены от кибератак. Но встречного списка с российской стороны не было.

Ранее о передаче такого документа рассказал представитель администрации США. По его словам, в списке было 16 позиций.

"Действительно, такая бумага была передана. Там перечислены области чувствительной инфраструктуры", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что "президент Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые" и об этом было заявлено.

Представитель Кремля также рассказал, что американские партнеры "никоим образом не говорят о какой-то ассоциированности этих атак с российским государством, что очень важно". "Каких-то встречных списков мы не передавали", - добавил Песков.

Все эти вопросы, по слова пресс-секретаря российского лидера, будут предметно обсуждаться в рамках двустороннего механизма консультаций, о котором договорились президенты в Женеве.