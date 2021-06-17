Песков: Саммит РФ - США прошел "скорее со знаком плюс"

В Женеве впервые в статусе президентов встретились Владимир Путин и Джо Байден. Саммит Россия - США продлился почти четыре часа, два из них Путин и Байден говорили лично, тет-а-тет, хотя изначально такого формата не планировалось. В итоге главный результат: возвращение российского и американского послов в Вашингтон и Москву и совместное заявление Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. Кроме того, лидеры затронули и многие другие темы.

После переговоров Владимир Путин дал итоговую пресс-конференцию, на которой заявил что в целом они с Байденом говорили "на одном языке". "Но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе", - подчеркнул он. По словам президента, встреча была результативной.

Первая достигнутая договоренность с Байденом - возвращение послов РФ и США на места их работы. "Мы договорились, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту постоянной службы", - заявил Путин. Кроме того, МИД России и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.

Еще один важный результат - Россия и США договорились начать консультации о дальнейшей судьбе СНВ-3. "Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России", - сказал Путин. Он отметил, что на США и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, "исходя хотя бы из того, что мы являемся крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню и качеству современности ядерных вооружений". Отметим, что ключевой момент итогов переговоров - совместное заявление Путина и Байдена, в котором говорится, что в ближайшее время страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Путин о встрече с Байденом: Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза там и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет

В документе указывается, что недавнее продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является свидетельством приверженности контролю над ядерными вооружениями.

Позитивный сдвиг наметился и в вопросе обмена заключенными. Так, Путин также заявил, что по вопросу заключенных между РФ и США могут быть найдены компромиссы. "Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении", - сказал он.

Минские соглашения должны быть реализованы

Еще одна точка согласия - реализация Минских соглашений. По словам российского президента, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на Украине должны лежать Минские соглашения. "Что касается Украины, то, да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - сказал он. Кроме того, Путин добавил, что также возникала тема возможного вступления Украины в НАТО. "Эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать", - уточнил он.

Когда тема Минских соглашений была поднята в еще одном вопросе журналиста, Путин заявил, что предложения Киева о передаче контроля за границей до выборов в Донбассе противоречат положениям "Минска-2". "Посмотрите пожалуйста, это не секретные документы. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и конституцию", - сказал президент России, уточнив, что для этого необходимо внести изменения в основной закон Украины. Второе положение заключалось в том, что граница между РФ и Украиной по донбасской линии "начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующей день после проведения выборов". "Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Это значит, что войска Украины должны зайти в Донбасс. Первое. Второе - они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов", - уточнил глава государства. "Не надо быть никаким юристом, иметь специального образования, чтобы понять, это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, это полностью им противоречит", - заключил президент. Путин подчеркнул, что Россия не будет брать на себя никаких дополнительных обязательств по Украине, кроме содействия в реализации Минских соглашений.

Кто шалит в Сети?

Один из вопросов иностранных журналистов также касался кибератак, якобы со стороны России. Путин заявил, что больше всего кибератак в мире идет с территории США. "На втором месте - Канада, затем - две латиноамериканские страны и потом Великобритания", - заявил он. Путин также добавил, что на протяжении 2020 года Россия получила из США десять запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки и два таких запроса в этом году. "На все из них и в прошлом году, и в этом году наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующие структуры США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - сказал он.

Взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты

Агенты в законе: не мы начали

Владимир Путин также рассказал, что Байден на встрече в Женеве затрагивал тему прав человека и, в частности, поднимал вопрос об Алексее Навальном. И когда журналист CNN задал Путину вопрос о притеснении российской оппозиции, президент ответил, что Навальный намеренно нарушал российское законодательство и специально вернулся в Россию, чтобы быть осужденным. "Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания", - напомнил президент. По его словам, "этот господин, сознательно игнорируя требование закона, выехал за границу на лечение", а после того как он вышел из больницы, был объявлен в розыск. "Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным в России. Сделал то, что хотел, так что о чем тут можно говорить", - пояснил президент.

Отвечая на вопрос о признании в России некоторых организаций иноагентами, Путин подчеркнул, что работа таким организациям не запрещена, объявление иноагентом не прекращает их деятельность. Президент напомнил, что в США принят закон, согласно которому они объявили о том, что будут поддерживать определенные политические организации в России. "В то же время объявили РФ врагом, публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос: какие же организации политические Соединенные Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом еще им и платят? Ясно, что мы так же, как и американцы в 30-х годах, объявили их иностранными агентами, но работа не запрещена, они могут работать. Объявление иностранным агентом не прекращает деятельность", - пояснил президент.

Американская журналистка также поинтересовалась у Путина, почему он боится признанного российским судом экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией. Отвечая на вопрос, он напомнил, что "Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после убийства афроамериканца и создания целого движения Black lives matter". "То, что мы видели: погромы, нарушения закона и так далее... Мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории, и сделаем все, чтобы этого не допустить, и какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем", - заметил Путин.

За происходящее отвечает политическое руководство

Владимиру Путину уже в который раз также напомнили оскорбительные слова Джо Байдена в его адрес. Он рассказал, что американский президент объяснял свои слова насчет "убийцы" еще в телефонном разговоре. "По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", - сказал он. Кроме того, рассуждая про слова об "убийце", Путин заявил, что на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. "Там слово не успеешь сказать - уже стреляют: либо в грудь, либо в спину", - заметил Путин. Он вспомнил о ситуации, когда в спину застрелили женщину, которая просто бросила машину и начала бежать. Президент также напомнил об убийствах и в других странах.

"Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали. Допустим, это ошибка. Такое тоже бывает. Но расстрел из беспилотников или с вертолетов явно гражданских лиц в Ираке - это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?" - сказал Путин. Как считает российский лидер, "в принципе все, что происходит в странах, - так или иначе за это несет ответственность политическое руководство и первые лица".

Зачем надо было встречаться?

Журналистам очень хотелось услышать о том, что в российско-американских отношениях наступит новый этап. Владимир Путин подчеркнул, что в отношениях с США не может быть "семейного доверия", но его зарницы промелькнули. "В жизни нет счастья, есть только зарницы его - дорожите ими. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его промелькнули", - сказал он, отвечая на вопрос о том, удалось ли выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия с президентом США после проведения саммита. Путин также подчеркнул, что разговор на саммите в Женеве был открытым, без давления сторон друг на друга.

Под занавес пресс-конференции Владимир Путин также ответил на вопрос журналистки из Канады о том, как ей объяснить своей 9-летней дочери, зачем нужен саммит РФ - США. "Надо посмотреть вокруг себя и сказать: видишь, как прекрасен этот мир. И взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты, - сказал президент России - Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и выработать общее правило неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды: о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, не было засухи, для того чтобы было достаточно в этой связи продовольствия для всех жителей планеты, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы, когда дети растут, они меньше болели, чтобы могли учиться и смотреть уверенно в будущее". А представителям СМИ Путин пожелал, чтобы прошедшую встречу с Байденом они освещали именно исходя из этих соображений.

Саммит президентов России и США. Главное

Президенты заявили о запуске комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности, подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она недопустима. Об этом говорится в совместном заявлении. Как отметил на пресс-конференции Владимир Путин, на обеих странах лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что они являются крупнейшими ядерными державами.

Достигнута договоренность о взаимном возвращении послов в столицы двух стран. "Когда конкретно - завтра, послезавтра, - это вопрос чисто технического характера", - заметил Путин.

Россия и США также начинают консультации по обеспечению кибербезопасности. При этом Россия не считает необходимым брать на себя какие-либо обязательства. Как заметил Путин, на десять американских запросов в этой сфере в прошлом году были даны "исчерпывающие ответы", тогда как десятки российских запросов остались без ответа.

Возможны компромиссы в вопросе обмена заключенными. Байден поднял эту тему в контексте возвращения американцев в США. МИД РФ и Госдеп США начинают консультации в этом направлении.

Достигнуты договоренности по совместной работе в Арктике. В ходе дискуссии российская сторона заверила, что РФ не проводит милитаризацию этого региона. Озабоченности США на эту тему лишены оснований.

Россия не собирается брать на себя никаких дополнительных обязательств по Украине, кроме содействия в реализации Минских соглашений, заявил в ответ на соответствующий вопрос президент РФ. Кстати, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на Украине должны лежать минские договоренности.

Один из проблемных моментов в отношениях Москвы и Вашингтона в том, что США, по словам президента РФ, поддерживают организации, стремящиеся к сдерживанию России. РФ будет отвечать на это в рамках национального законодательства.

Отчасти в этом же контексте поднималась тема иностранных агентов. Признание некоторых СМИ иноагентами в РФ было ответным шагом. RT выполняет все требования США, но были признаны там иностранными агентами, тогда как ряд американских СМИ не выполняют все положения российского закона, заметил Путин.

Кстати

Владимир Путин подарил президенту США Джо Байдену письменный набор хохломы "Москва", рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что Джон Байден вручил российскому коллеге хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы, изготовленные на заказ компанией Randolph.

Документ

Совместное заявление Президентов России и США по стратегической стабильности

16 июня 2021 года

Мы, Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент Соединенных Штатов Америки Дж.Р. Байден, отмечаем: Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Мнения экспертов

Питер Кузник, профессор истории Американского университета:

Саммит стал важным шагом в правильном направлении для обеих сторон. Никто не ожидал прорывов, но было ясно, что переговоры будут успешными, если лидеры поговорят с уважением и четко обозначат свои интересы для движения вперед, возможные направления для взаимодействия. Это им удалось. Оба президента поняли "красные линии" друг друга и обозначили их более четко.

Их оценки после встречи не противоречили, а скорее подчеркивали и дополняли друг друга. Мне показалось, что Путин обращался ко всему миру, в то время как Байден больше говорил для аудитории внутри Америки, сделав акцент на правах человека.

Его заявления о том, что права человека являются частью американского ДНК многим покажутся натянутым для страны, которая была основана на рабстве афроамериканцев и уничтожении коренных народов Америки.

Очевидно, что Путин и Байден возлагают ответственность за то, в какой трясине оказались отношения, на совершенно разные факторы.

Поэтому обеим странам предстоит много работы, чтобы начать движение вперед.

Среди возможных направлений взаимодействия обозначены возвращение послов и нормализация дипломатических отношений, обмен заключенными, разрешение кризиса на Украине в соответствии с "минскими соглашениями", разработка правил поведения в киберсфере и другие. Особенно важным был бы прогресс по ключевым вопросам стратегической стабильности и предотвращению ядерной войны, включая сокращение ядерных арсеналов и внесение изменений в доктрины по применению ядерного оружия.

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД):

Мои ожидания от прошедшего саммита оправдались. Начинается постепенное размораживание российско-американского диалога. Прежде всего по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Конечно, были определенные надежды на большее. Скажем, на договоренность не просто возвратить российского и американского послов в Вашингтон и Москву, а восстановить работу посольств в полном объеме. Или, например, достигнуть соглашения по каким-то региональным вопросам. Но главное, что основная работа сделана. Учитывая то, в каком состоянии на сегодняшний день находились двусторонние отношения наших стран, результат саммита - это тот максимум, на который можно было рассчитывать.

Что касается гуманитарных вопросов, прежде всего переговоров о возможном обмене заключенными - гражданами России и США, отбывающими наказание в российских и американских тюрьмах, - то этот вопрос нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

Здесь речь идет о соразмерности обмениваемых, а также о юридических процедурах - не все может сделать даже американский президент. Вместе с тем это действительно один из наиболее легких способов для руководства России и США показать, что мы движемся в правильном направлении.

Федор Лукьянов, профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики":

Каких-то серьезных последствий саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока ожидать не стоит. В целом встреча оправдала те скромные ожидания, которые на нее возлагались. Совместный документ о недопущении ядерной войны приняли, пусть скромный, но все-таки приняли.

Было поручено начать межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности. Кибербезопасность включается в тему разговора. Принято решение о возвращении послов и нормализации дипломатической деятельности. Все то, что ожидалось как возможное, но не обязательное, все случилось. Разговор в целом был деловой и содержательный.

Это означает, что из фазы безумной, которая была в последние годы, когда нормальные отношения заменила сплошная истерия, мы переходим в фазу более структурированного соперничества, основанного на определенных темах. Президентами было заявлено желание предметно и содержательно обсудить некоторые существенные вопросы, которые не требуют уступок, отступлений от занятых позиций. Это в интересах обеих сторон. Прочие вопросы затрагивались лишь в информационном ключе, ни по одному из региональных вопросов договоренностей не ожидалось.

Что касается каких-то практических шагов, то предстоят межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности всех заинтересованных ведомств. Представители МИД, минобороны, разведывательных служб будут встречаться на разных уровнях. Сейчас стоит вопрос проработки конкретных действий. На высшем уровне о таком не договариваются, если это не подготовлено заранее. В данном случае этого не было. На саммите был лишь намечен выход из тупика. И теперь предстоит проделать всю ту работу, что в нормальной ситуации проводится до саммита. Поскольку в этот раз она не велась, конкретные шаги будут подготовлены к какой-то следующей вехе.

Подготовили Игорь Дунаевский, Александр Гасюк, Юрий Когалов