Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 204-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3582, 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2767; N 26, ст. 3120, 3122, 3131; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728, 6730; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208; N 27, ст. 3454, 3470, 3478; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6159, 6161, 6165; N 49, ст. 6327, 6341; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1561, 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4244, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; N 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710; N 51, ст. 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1491, 1493; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4226, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4830, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1821; N 22, ст. 2669; N 25, ст. 3161; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4121, 4125, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; N 46, ст. 6417; N 49, ст. 6964, 6968; N 51, ст. 7493, 7494, 7495; N 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 70; N 6, ст. 959; N 9, ст. 1461, 1466; N 11, ст. 1701; N 15, ст. 2431; N 18, ст. 3046) следующие изменения:

1) статью 6.34 изложить в следующей редакции:

"Статья 6.34. Производство или продажа лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения средств идентификации либо с нарушением установленного порядка их нанесения либо несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных

1. Производство или продажа лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения на них средств идентификации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо с нарушением порядка их нанесения, установленного законодательством Российской Федерации, в случае обязательности нанесения таких средств идентификации, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

2. Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";

2) в статье 15.12:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 15.12. Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации";

б) в абзаце первом части 1 после слов "индивидуальным предпринимателем" дополнить словами ", ввод в оборот", слова "продукции, указанной в части 3 настоящей статьи," заменить словами "случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи и частью 1 статьи 6.34 настоящего Кодекса,";

в) в абзаце первом части 2 слова "продукции, указанной в части 4 настоящей статьи," заменить словами "случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи и частью 1 статьи 6.34 настоящего Кодекса,";

г) в абзаце первом части 3 слова "или табачных изделий" заменить словами "либо производство, ввод в оборот табачных изделий";

д) дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Под товаром, продукцией, изделием без маркировки в настоящей статье понимаются товар, продукция, изделие без того вида маркировки (средства идентификации, специальной (акцизной) марки, другого способа маркировки), требование о нанесении которого предусмотрено законодательством Российской Федерации.";

3) дополнить статьей 15.121 следующего содержания:

"Статья 15.121. Непредставление сведений и (или) нарушение порядка и сроков представления сведений либо представление неполных и (или) недостоверных сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

Непредставление сведений и (или) нарушение порядка и сроков представления сведений, предусмотренных правилами маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, если представление указанных сведений является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";

4) в части 1 статьи 23.1 слова "статьями 6.33," заменить словами "статьей 6.33, частью 1 статьи 6.34, статьями";

5) в части 1 статьи 23.81 цифры "6.34" заменить словами "частью 2 статьи 6.34";

6) главу 23 дополнить статьей 23.93 следующего содержания:

"Статья 23.93. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю (надзору) в сфере обращения товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации

1. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю (надзору) в сфере обращения товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее - информационная система мониторинга), рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.121 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в сфере обращения товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, с использованием информационной системы мониторинга, их заместители;

2) руководители структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в сфере обращения товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, с использованием информационной системы мониторинга, их заместители;

3) руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в сфере обращения товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, с использованием информационной системы мониторинга, их заместители.";

7) в части 2 статьи 28.3:

а) пункт 18 после слов "статьи 6.33," дополнить словами "частью 1 статьи 6.34,", слова "частью 2 статьи 15.12 (в части обращения лекарственных препаратов для медицинского применения)," исключить;

б) в пункте 63 слова "(за исключением нарушений при производстве и обращении лекарственных препаратов для медицинского применения)" исключить;

в) в пункте 66 слова "частью 1 (за исключением нарушений при производстве лекарственных препаратов для медицинского применения) и частью 3" заменить словами "частями 1 и 3";

г) в пункте 111 цифры "15.12" заменить цифрами "6.34";

8) часть 1 статьи 28.7 после слов "спиртосодержащей продукции," дополнить словами "об основах государственного регулирования торговой деятельности (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.12 настоящего Кодекса), об обращении лекарственных средств, в области".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин