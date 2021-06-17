Появился трейлер триллера с Меган Фокс "В западне"

В Сети опубликован трейлер жесточайшего и сразу напоминающего множество жанровых лент триллера "В западне" (Till Death).

В главной роли - всё еще проходящая по ведомству секс-символов Меган Фокс ("Трансформеры", "Тело Дженнифер").

Двухминутная нарезка не кокетничает и зачем-то сразу выдает зрителю все ходы фильма.

"Последнее испытание, которому подверг муж свою супругу, было убийство. Точнее - самоубийство. Но даже после гибели этого психопата вдова не обрела заслуженную свободу: прикованная к трупу своего мучителя вдали от цивилизации она сталкивается с ужасными, заранее спланированными ловушками", - нагнетает синопсис. Риторически интересуясь: сможет Эмма выбраться из этого жуткого места живой или же покойный супруг затянет ее за собой в ад? Господи, ну что за вопрос? Еще как сможет!

Режиссер - Си Кей Дэйл. Сценарий написал Джейсон Карви. (Оба себя ничем особо заметным пока не зарекомендровали.)

В других ролях: Лили Рич ("Бесконечность"), Каллэн Мулвей ("Варкрафт", "Мстители: Финал"), Оуэн Мэкен ("Тюдоры"), Джек Рот ("Богемская рапсодия"), Амл Амин ("Восьмое чувство").

Российская премьера - 1 июля.