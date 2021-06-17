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Текст:   Ирина Жандарова 
20:56 17.06.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)

Такая им досталась доля

Помощь обманутому дольщику обходится в 2,1 млн рублей

Для решения проблем всех выявленных дольщиков Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства потребуется докапитализация из федерального бюджета в размере 60 млрд рублей, а также 18 млрд рублей средств региональных бюджетов. При этом на защиту прав одного гражданина уходит порядка 2,1 млн рублей, сообщил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

С начала этого года появилось 7 тысяч новых пострадавших граждан, еще 10-15 тысяч может появиться до 2023 года, считает Тимофеев. Всего на начало июня их - 159 тысяч человек. Чтобы свести к минимуму появление новых обманутых дольщиков, власти переводят застройщиков на счета эскроу.

Фото: Тагир Раджавов / РГ
Ни один дом со счетами эскроу пока не стал проблемным

"Завершение незначительной части проблемных жилых объектов может перейти на 2024 год, но выплаты (положенных компенсаций. - Прим. ред.) всем гражданам должны состояться до конца 2023 года", - сообщил Тимофеев. По материалам принятых решений выплаты должны получить 20 тысяч человек. Денежные компенсации получают примерно 30% участников долевого строительства, чьи интересы были нарушены. Остальных 70% ждет достройка квартир.

Выплаты позволяют быстрее решить проблему обманутых дольщиков. С момента принятия решения до получения выплаты проходит в среднем два месяца, сообщил Тимофеев. В то время как на завершение проблемного объекта уходит в среднем 18 месяцев, без учета времени, которое требуется на передачу объекта новому застройщику.

Единый реестр проблемных объектов содержит сведения о 2910 домах. Из них 1368 объектов находится в работе федерального фонда, 1542 - на контроле субъектов.

Денежные компенсации получают 30% обманутых дольщиков, остальных ждет достройка квартир

Сейчас Фонд защиты дольщиков проводит проверку "дорожных карт" субъектов РФ. Госдума в среду приняла закон, который наделяет его такими полномочиями, фонд начал проверки заранее.

Регионы планируют принять решения по 467 долгостроям в 2021 году, по 272 объектам - в 2022 году, по остальным домам - в 2023 году. Решение по некоторым объектам назначено за пределами 2024 года, возмутился Тимофеев. Он отметил, что такая ситуация фонд не устраивает. "По 74 объектам регионы не указали, когда они планируют защитить права граждан", - сообщил он.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фонд дольщиков займется квартирами для очередников

Фонд защиты прав дольщиков готов взять на себя завершение долгостроев, сроки решения проблем по которым субъектами нарушены более чем на полгода. Количество таких объектов к концу третьего квартала может достичь 100.

В фонде также сообщили об удорожании завершения долгостроев из-за роста цен на стройматериалы, увеличение стоимости строительства по некоторым объектам составляет от 15 до 50%. "Многие застройщики начинают сознательно стройку останавливать, потому что они по сегодняшним ценам работу сдать не могут", - сказал Тимофеев. Застройщики хотят провести повторную экспертизу, чтобы доказать увеличение стоимости материалов. На это потребуется дополнительное время. Тимофеев рассчитывает, что это не скажется на сроках завершения долгостроев. Удорожание строительства отразится и на размерах компенсации пострадавшим, так как для ее расчета используются рыночные цены, уточнил он.

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