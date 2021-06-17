Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера

Инструмент обязательной вакцинации от коронавируса "должен быть в дальнейшем использован" в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионах, считает главный санитарный врач России Анна Попова.

"Обязательная иммунизация отдельных групп населения начинает использоваться в ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей, - подчеркнула она в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. - В первую очередь для тех категорий, работа которых связана с постоянным контактом с людьми. Нужно защитить и самих работников, и людей, для которых они оказывают услуги или которым реализуют товары".

"Это крайне важная мера, которая, я абсолютно уверена, позволит вкупе с прочими максимально быстро сократить рост и остановить его", - заявила глава Роспотребнадзора. Попова при этом подчеркнула, что обязательная иммунизация отдельных групп населения - привычный инструмент, используемый, в частности, от кори и ряда других инфекций.