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17.06.2021 18:46
Рубрика: Общество

Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера

Текст: Владимир Кузьмин

Инструмент обязательной вакцинации от коронавируса "должен быть в дальнейшем использован" в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионах, считает главный санитарный врач России Анна Попова.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Обязательная иммунизация отдельных групп населения начинает использоваться в ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей, - подчеркнула она в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. - В первую очередь для тех категорий, работа которых связана с постоянным контактом с людьми. Нужно защитить и самих работников, и людей, для которых они оказывают услуги или которым реализуют товары".

"Это крайне важная мера, которая, я абсолютно уверена, позволит вкупе с прочими максимально быстро сократить рост и остановить его", - заявила глава Роспотребнадзора. Попова при этом подчеркнула, что обязательная иммунизация отдельных групп населения - привычный инструмент, используемый, в частности, от кори и ряда других инфекций.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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