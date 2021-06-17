Попова определила возраст основной части заболевающих COVID-19 в России

Больше всего людей, которые подхватили новую коронавирусную инфекцию, в возрасте от 20 до 49 лет. А самый интенсивный прирост заболевших отмечен в Москве и Московкой области. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "России 1".

Также она связала большой рост инфицированных с нигилизмом в отношении защитных мер. "Так что вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее".

В связи с этим Попова дала указания сотрудникам в российских регионах усилить мониторинг за ситуацией с коронавирусом. И если число заболевших активно начнет расти, необходимо будет ужесточить меры.