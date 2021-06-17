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17.06.2021 19:16
Рубрика: Общество

Попова: В России заметно растет распространение индийского штамма COVID

Текст: Екатерина Котова
Роспотребнадзор зафиксировал серьезный рост распространения индийского штамма COVID-19 в России, заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. По ее словам, из-за нарушения санитарных норм в стране складывается крайне напряженная эпидемиологическая ситуация.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Рост заболеваемости идет за счет трех регионов - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. "Общая доля этих трех субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточно заболевших составляет 60 процентов", - сообщила Попова. Ситуация в целом по стране, по ее словам, тоже остается неблагополучной.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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При этом картина заболеваемости несколько изменилась. Люди старшего возраста сейчас реже болеют коронавирусом, поскольку среди них больше всего вакцинированных, констатировала глава Роспотребнадзора. Чаще же всего сейчас инфицируются люди 18-29 лет и 30-49 лет. Как отметила Попова, это активное трудоспособное население, имеющее "большое количество коммуникаций" и, к сожалению, в последние месяцы напрочь пренебрегающее санитарными правилами.

- Рост заболеваемости связан с нарушением тех требований, о которых мы неустанно говорим, - подчеркнула она.

В числе других причин она назвала недостаточный охват вакцинацией граждан работоспособного возраста, у которых в силу профессии много контактов с людьми. При этом со второй декады июня возросло количество поездок и, соответственно, контактов.

- Россия, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны северного полушария страдали от этого эпидемического процесса, сегодня столкнулась с циркуляцией новых штаммов, - также заявила Анна Попова.

В национальной системе на сегодняшний день выложено более 13 тысяч последовательностей, и "доля индийского штамма в них в последние две недели заметно растет", отметила глава Роспотребнадзора. Ситуация, по ее словам, совершенно очевидная, и сейчас ученые внимательно оценивают возможности передачи этих штаммов, устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации к этому новому штамму.

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- Неизменным остается путь передачи вируса - он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И соответственно весь набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, остается крайне актуальным.

В этой ситуации система Роспотребнадзора полностью мобилизована и переходит в круглосуточный режим работы, сообщила глава ведомства.

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