Попова: В России заметно растет распространение индийского штамма COVID

Роспотребнадзор зафиксировал серьезный рост распространения индийского штамма COVID-19 в России, заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. По ее словам, из-за нарушения санитарных норм в стране складывается крайне напряженная эпидемиологическая ситуация.

Рост заболеваемости идет за счет трех регионов - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. "Общая доля этих трех субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточно заболевших составляет 60 процентов", - сообщила Попова. Ситуация в целом по стране, по ее словам, тоже остается неблагополучной.

При этом картина заболеваемости несколько изменилась. Люди старшего возраста сейчас реже болеют коронавирусом, поскольку среди них больше всего вакцинированных, констатировала глава Роспотребнадзора. Чаще же всего сейчас инфицируются люди 18-29 лет и 30-49 лет. Как отметила Попова, это активное трудоспособное население, имеющее "большое количество коммуникаций" и, к сожалению, в последние месяцы напрочь пренебрегающее санитарными правилами.

- Рост заболеваемости связан с нарушением тех требований, о которых мы неустанно говорим, - подчеркнула она.

В числе других причин она назвала недостаточный охват вакцинацией граждан работоспособного возраста, у которых в силу профессии много контактов с людьми. При этом со второй декады июня возросло количество поездок и, соответственно, контактов.

- Россия, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны северного полушария страдали от этого эпидемического процесса, сегодня столкнулась с циркуляцией новых штаммов, - также заявила Анна Попова.

В национальной системе на сегодняшний день выложено более 13 тысяч последовательностей, и "доля индийского штамма в них в последние две недели заметно растет", отметила глава Роспотребнадзора. Ситуация, по ее словам, совершенно очевидная, и сейчас ученые внимательно оценивают возможности передачи этих штаммов, устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации к этому новому штамму.

- Неизменным остается путь передачи вируса - он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И соответственно весь набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, остается крайне актуальным.

В этой ситуации система Роспотребнадзора полностью мобилизована и переходит в круглосуточный режим работы, сообщила глава ведомства.