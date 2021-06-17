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17.06.2021 14:28
Рубрика: Общество

Установлено происхождение образца, доставленного "Аполлоном" с Луны

Текст: Денис Передельский

Исследователи из Университета Кертина помогли раскрыть историю образца лунного грунта возрастом около четырех миллиардов лет, который был доставлен с Луны на Землю пилотируемой миссией "Аполлон-17" более 50 лет назад. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth and Environment, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Кертина.

Фото: ESO/M. Montarges et al.
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В работе приняли участие ученые из Великобритании, Канады, Швеции и Австралии. Они применили самое передовое оборудование для анализа образца древней породы, доставленного с Луны. Целью было определить его возраст и географическое происхождение.

Для точного датирования образца и определения кратера, из которого он происходит, было использовано оборудование университетской лаборатории Curtin's Geoscience Atom Probe Facility и Центра космических наук и технологий (SSTC).

Кроме того, ученые произвели множество сложных расчетов и моделирование. Все это вкупе, по словам соавтора работы Катарины Милькович, также помогло международной команде ученых пролить новый свет на происхождение Земли и Луны.

Датирование было проведено методом уран-свинцовой геохронологии. Оно показало, что образец лунного грунта является очень древним. Его возраст составляет около 4,2 миллиарда лет, то есть он всего лишь примерно на 350 миллионов лет моложе самой Солнечной системы.

Фото: AP Photo / Ng Han Guan
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Это делает его ценным образцом для изучения ранней Луны и происхождения нашей собственной планеты. Ведь общепринятая теория гласит, что Луна буквально откололась от Земли в результате столкновения нашей планеты с крупным объектом.

Исследованый образец, видимо, относится к тому периоду времени. Ученые говорят, что его анализ дает новое представление о процессах атомного масштаба, которые происходят в минералах при экстремальных ударных явлениях. Кстати, установлено, что данный образец пережил даже не один мощнейший удар, а два. При втором ударе он и был доставлен туда, где впоследствии его подобрали астронавты. Он был извлечен из Моря Ясности - лунного кратера ударного происхождения.

"Это исследование показывает, что даже самый крошечный образец, доставленный из космоса, может дать важные результаты, которые улучшат наше понимание происхождения и эволюции Земли и планетных тел в нашей Солнечной системе, - говорит соавтор исследования профессор Фил Бланд. - Это также отличная демонстрация потребности в большем количестве космических миссий, нацеленных на доставку образцов на Землю".

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны

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