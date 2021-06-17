Пушкин возглавил рейтинг любимых поэтов среди заключенных

Тюремное ведомство составило рейтинг поэтов, которых чаще всего читают (и, конечно, любят) заключенные. Первые места достаточно ожидаемы: Александр Пушкин, Сергей Есенин и замыкает тройку Михаил Лермонтов.

"Рейтинг наиболее читаемых авторов стихотворений в местах лишения свободы составлен в рамках акции "Твои друзья - книги". Акция стартовала в учреждениях уголовно-исполнительной системы с 15 июня", - рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Из Пушкина чаще всего заключенные спрашивают в тюремных библиотеках "Сказку о царе Салтане", "У Лукоморья дуб зеленый", "Я помню чудное мгновенье", "Евгения Онегина", "Признание". Есенина сильнее всего любят за "Письмо к женщине" и "Письмо матери". Лермонтов знаменит в тюрьмах своим "Парусом". Часто заключенные также читают "Я не люблю..." Владимира Высоцкого.

Полный рейтинг поэтов в казенных домах выглядит так:

1. Пушкин А.С.

2. Есенин С.А.

3. Лермонтов М.Ю.

4. Высоцкий В.С.

5. Блок А.А.

6. Цветаева М.И.

7. Ахматова А.А.

8. Маяковский В.В.

9. Бродский И.А.

10. Твардовский А.Т., Некрасов Н.А. и Пастернак Б.Л.