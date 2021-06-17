Эффективность госслужбы определяется не цифрами и отчетами, а тем, как чиновник чувствует проблемы людей, насколько воспринимает их как свои собственные. Об этом Владимир Путин сказал выпускникам IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС на встрече в четверг.

Среди выпускников были руководители федеральных ведомств, губернаторы, сенаторы. Поэтому разговор получился предметным. Вопросы в основном задавал сам президент, но, конечно, Путина спросили и про переговоры с президентом США Джо Байденом.

О том, как прошла встреча в Женеве, поинтересовалась выпускник программы, сенатор Мария Львова-Белова, многодетная мама, которая воспитывает 17 детей. "Было много разговоров о здоровье Байдена, говорили даже о деменции. Как это повлияло на ход встречи, помогало или мешало?" - спросила она. "Так хорошо выглядите и воспитываете столько детей. Это такой хороший пример для всех нас, вам за это большое спасибо", - отреагировал президент и подчеркнул, что социальные вопросы, которыми занимается сенатор, - это самое главное.

Говоря о Байдене, Путин ответил, что тот образ, который рисует и наша, и даже американская пресса ничего общего не имеет с действительностью. По словам российского президента, Байден даже после смены часовых поясов на встрече выглядел бодро.

"Мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, больше, часа, он полностью в материале, время от времени, может, заглядывал в свои записи. Но мы все так делаем", - рассказал российский президент. Он назвал Байдена профессионалом, с которым нужно быть очень внимательным, чтобы ничего не пропустить. "Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - подчеркнул Путин. Он также объяснил тот факт, что Байден может что-то путать, тем, что "американцы считают, что ничего нет важнее кроме них самих".

Президент призвал Генпрокуратуру плотнее сотрудничать с правозащитниками по затянувшимся делам

"У него пресс-секретарь молодая образованная красивая женщина, она сама все время что-то путает. Это не оттого, что у нее образование не позволяет или память плохая. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень фиксируют на них внимание", - сказал он.

Путин также рассказал, что обстановка в ходе переговоров с Байденом была очень доброжелательной. "Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам, они во многом очень расходятся, мы зафиксировали, в чем расходятся", - сказал Путин. "Но в то же время определили и те направления, те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для США абсолютный приоритет и интерес", - заявил он. Среди них - сдерживание гонки вооружений, вопросы региональных конфликтов.

России и США нужно не конфликтовать, а совместно решать вопросы в интересах двух стран, в том числе в борьбе с хакерами. "Вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, ругаться и искать виновных, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью", - заметил Путин. Он выразил надежду, что не будет так, как в предыдущие годы, и президенту США дадут работать.

В беседе с еще одним выпускником курса, главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым президент сказал, что нужно продолжать курс на деофшоризацию российской экономики. Кроме того, Путин поинтересовался мнением главы ФНС о введении минимального корпоративного налога на Западе. По его словам, эта тема обсуждалась Джо Байденом с коллегами из других стран во время европейского турне американского лидера. "Я, конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы", - обратился президент к Егорову. Глава ФНС ответил, что этот вопрос "необходимо обсчитать с точки зрения суверенных интересов".

К выпускнику курса, заместителю Генерального прокурора Анатолию Разинкину, Путин обратился с призывом, чтобы прокуратура плотнее сотрудничала с правозащитниками по затянувшимся делам. Президент отметил, что "к сожалению, очень много людей числятся за следствием, арестованы, находятся в соответствующих учреждениях, а дела тянутся и тянутся, причем тянутся достаточно долго, иногда, страшно об этом сказать, годами". По его словам, эта тема часто поднимается на его встречах с членами Совета по правам человека. "Я вас прошу кроме текущей работы все-таки поближе, поплотнее работать, конечно, с правозащитными организациями, потому что это люди, которые напрямую с гражданами контачат и тонко чувствуют, что происходит в этой сфере, а сфера очень важная", - обратился президент к Разинкину.

В целом Путин подчеркнул, что госслужба измеряется не столько цифрами и отчетами, сколько конкретными переменами в жизни людей. "Чтобы быть действительно эффективным управленцем, которому доверяют, нужно не просто понимать и слышать людей, но еще важнее, что называется, кожей чувствовать проблемы людей, принимать их сердцем, душой, принимать их как свои собственные", - уверен президент.