Путин назвал главные качества эффективного управленца

Эффективность государственного управления определяется не цифрами и отчетами, а тем, как руководитель чувствует проблемы людей, насколько воспринимает их как свои собственные, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

"Эффективность, особенно если говорить о государственной службе, измеряется не только и не столько цифрами и отчетами. Я повторю то, что говорил уже много раз: самое главное - это конкретные улучшения жизни людей", - отметил он. Чтобы быть действительно эффективным управленцем, которому доверяют, нужно не просто понимать и слышать людей, уверен глава государства. "Еще важнее - что называется, кожей почувствовать проблемы людей, принимать их сердцем, душой, принимать их как свои собственные", - сказал Владимир Путин.

"Хочу еще раз повторить - государственная служба это прежде всего именно служение гражданам, обществу, стране. Уверен, именно так вы и видите свою задачу", - добавил он, обращаясь к участникам встречи.