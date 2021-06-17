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17.06.2021 22:38

Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва на 19 сентября. Таким образом, дан официальный старт большой парламентской кампании. Через три месяца стране предстоит избрать 450 федеральных депутатов.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года", - говорится в документе, он вступает в силу со дня официального опубликования.

Теперь ЦИК России должен принять порядок проведения голосования, а политические партии - провести съезды и утвердить кандидатов и программы. Уже в субботу это сделает "Единая Россия", на следующей неделе - КПРФ, ЛДПР и объединенная партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

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Непарламентские политические силы планируют свои съезды на первую половину июля. Уже известно, что "Яблоко" соберется 3-4 июля, а Партия роста - 7 июля. Всего в России сейчас действует более 30 политических партий, имеющих право участвовать в выборах, при этом у 14 из них есть парламентская льгота - право идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.

Если партия не имеет льготы, то для регистрации федерального списка на выборах она должна собрать не менее 200 тысяч подписей. А ее одномандатники в округах - заручиться поддержкой трех процентов местных избирателей.

Напомним, нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов, половина избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.

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В ближайшие дни Центризбирком утвердит порядок проведения голосования. Ожидается, что оно будет многодневным (не более трех дней), уже известно, что семь регионов будут использовать не только традиционный, но и электронный формат.

Одновременно с выборами депутатов Госдумы пройдут также региональные кампании. Двенадцать субъектов РФ выберут губернаторов (девять - прямым голосованием, три - через парламент), еще в 39 состоится голосование за кандидатов в депутаты законодательных собраний.

ЦИК РФ
Президент Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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