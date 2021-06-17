Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму

"Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года", - говорится в документе, он вступает в силу со дня официального опубликования.
Теперь ЦИК России должен принять порядок проведения голосования, а политические партии - провести съезды и утвердить кандидатов и программы. Уже в субботу это сделает "Единая Россия", на следующей неделе - КПРФ, ЛДПР и объединенная партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".
Непарламентские политические силы планируют свои съезды на первую половину июля. Уже известно, что "Яблоко" соберется 3-4 июля, а Партия роста - 7 июля. Всего в России сейчас действует более 30 политических партий, имеющих право участвовать в выборах, при этом у 14 из них есть парламентская льгота - право идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.
Если партия не имеет льготы, то для регистрации федерального списка на выборах она должна собрать не менее 200 тысяч подписей. А ее одномандатники в округах - заручиться поддержкой трех процентов местных избирателей.
Напомним, нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов, половина избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.
В ближайшие дни Центризбирком утвердит порядок проведения голосования. Ожидается, что оно будет многодневным (не более трех дней), уже известно, что семь регионов будут использовать не только традиционный, но и электронный формат.
Одновременно с выборами депутатов Госдумы пройдут также региональные кампании. Двенадцать субъектов РФ выберут губернаторов (девять - прямым голосованием, три - через парламент), еще в 39 состоится голосование за кандидатов в депутаты законодательных собраний.