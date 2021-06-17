Путин призвал Генпрокуратуру плотнее работать с правозащитниками

Генпрокуратуре нужно плотнее сотрудничать с правозащитниками по затянувшимся делам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к замглавы ведомства Анатолию Разинкину.

Эта тема была поднята в ходе встречи главы государства с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Анатолий Разинкин - один из выпускников программы развития кадрового резерва. Он рассказал, что в круг его обязанностей входят надзор за следствием, дознанием, оперативно-розыскной деятельностью, оборонно- промышленным комплексом.

"Я вас прошу, кроме текущей работы, все-таки поплотнее работать с правозащитными организациями, - обратился к нему Владимир Путин. - Потому что все-таки это люди, которые напрямую с гражданами контачат и тонко чувствуют, что происходит в этой сфере, а сфера очень важная".

Президент констатировал, что бывают ситуации, когда следствие затягивается по объективным причинам. Например, сложные экспертизы длятся месяцами. Иногда рассмотрение специально затягивают обвиняемые. То есть объективных обстоятельств достаточно.

Однако "очень много людей числятся за следствием, арестованы, находятся в соответствующих учреждениях, а дела тянутся и тянутся, причем тянутся достаточно долго, иногда, страшно об этом сказать, годами", обратил внимание на проблему Владимир Путин. "Все-таки нужно самым внимательным образом смотреть за тем, чтобы права граждан не нарушались", - подчеркнул глава государства.