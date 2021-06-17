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Текст:   Любовь Проценко 
10:41 17.06.2021

Андрей Бочкарев: Реновация жилья идет в более чем 50 районах Москвы

Андрей Бочкарев. Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости Андрей Бочкарев. Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости
Андрей Бочкарев. Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости

Реновация жилья идет в более чем 50 районах Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Новые квартиры, по его словам, получили уже 31,5 тысячи человек:

Фото: thefaceofrenovation.ru
Как будут выглядеть новые районы Москвы

"Запуская программу реновации, мы ставили перед собой амбициозную задачу - создать качественную, современную городскую среду, а также предоставить новое жилье миллиону москвичей. Именно поэтому можно утверждать - программа реновации стала драйвером развития столицы".

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что 52 района расположены в 12 административных округах. Преобладающее количество - на северо-востоке и востоке Москвы.

Левкин напомнил, что ведутся работы и по подбору новых "стартовых" площадок. "Город делает максимально возможное, чтобы ускорить ход реализации программы реновации жилищного фонда. Всего подобрано 513 территорий, из них 42 - с начала текущего года", - сказал он.

Ранее мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин на конференции московского отделения партии представил программу развития столицы. Он подчеркнул, что одним из ее приоритетов останется обеспечение горожан современным комфортным жильем.

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