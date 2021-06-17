Брендовые часы из США нелегально ввозили в РФ через сотрудников авиакомпаний

Столичные таможенники пресекли налаженный контрабандистами канал по ввозу в Россию из США наручных часов элитных марок и ювелирных изделий. Разоблачение и операция по задержанию прошла на Шереметьевской таможне, было изъято нелегально ввезенных ценностей на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Фото: Пресс-служба ФТС

"Организованная группа в составе пяти граждан России, одного гражданина США и нескольких членов экипажей авиакомпаний более года занимались нелегальными поставками брендовых наручных часов и ювелирных изделий. Продажа нелегально ввезенных товаров осуществлялась в магазинах и жилых помещениях Москвы, Московской области и Ростова-на-Дону", - сообщили в ФТС.

Отмечается, что в ходе обысков оперативники обнаружили большое количество дорогостоящих наручных часов, ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней, а также денежных средств.

В отношении подозреваемых уже возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса России "контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров, совершенная организованной группой".

В ФТС рассказали, что следственно-оперативные мероприятия по этому делу продолжаются. В отношении одного из фигурантов - россиянина - уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные четверо граждан РФ отпущены под подписку о невыезде.