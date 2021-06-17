Часть Воронежа подтопило из-за аварии на водоводе

Порыв водовода метрового диаметра в Левобережном районе Воронежа стал причиной подтопления 12 участков и 5 частных домов.

- На откачке воды работает пожарно-насосная станция производительностью от 100 литров в час. Окончание работ планируется на 12 часов, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным коммунальных служб на 10 часов, без водоснабжения остаются три многоэтажных дома и крупный рынок.

- Давление в сетях снижено, поэтому отсутствие воды может наблюдаться на верхних этажах в домах Железнодорожного и Левобережного районов, - уточнили в водоканале. Устранить последствия аварии здесь также планируют к полудню.