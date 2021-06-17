В программе "Красной площади" более 500 событий, которые пройдут на 11 площадках. Будут все звезды нашей литературы, обещают организаторы. Самая большая площадка фестиваля - "Главная сцена" на четыре дня станет местом притяжения тех, кто любит литературу, музыку и театр.

Как рассказала куратор площадки Полина Васильева, на сцену выйдут Евгений Водолазкин и Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский и Татьяна Толстая, Дмитрий Воденников и Денис Драгунский, Дмитрий Быков и Эдвард Радзинский, Диана Арбенина и Олег Нестеров.

К числу театров - традиционных участников "Красной площади", а это Мастерская Петра Фоменко, Электротеатр "Станиславский", Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Большой театр, в этом году добавится еще один - Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова, который покажет спектакль "Серебряное зеркало".

А откроется фестиваль 17 июня грандиозным концертом лауреатов и призеров Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition под руководством Дениса Мацуева. Эта музыкальная программа будет посвящена 130-летию Сергея Прокофьева. Не забыли и о самых юных читателях. 20 июня заслуженный артист РФ Максим Аверин прочтет "Сказку о царе Салтане...", а знаменитый кукольно-теневой театр "Трикстер" представит свой уличный спектакль "Руслан и Людмила".

Приношение к 80-летию Великой Отечественной - в самый канун начала военных действий, 20 июня, - сделает Алексей Гориболь своей программой лирических песен о войне и мире "На всю оставшуюся жизнь". Их исполнят молодые солисты оперной труппы Большого театра, поставив трогательную и запоминающуюся точку в программе фестиваля.