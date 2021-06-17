Дочь Мусы Джалиля представила на "Красной Площади" "Моабитские театради"

В первый день книжного фестиваля "Красная Площадь" в павильоне "Регионы России" состоялась презентация легендарного сборника Мусы Джалиля "Моабитские театради". Книга издана в Оренбурге (поэт, которому в этом году исполнилось бы 115 лет, родился и некоторое время жил в Оренбургской области) на четырех языках: помимо татарского оригинала читателю предлагается параллельный перевод на русский, английский и немецкий.

Издание "Моабиских тетрадей" - первое за долгое время - представили дочь поэта Чулпан Залилова и директор Оренбургского книжного издательства им. Донковцева Игорь Храмов, который отметил, что как-то попытался найти в магазине книги Мусы Джалиля и понял, что их просто нигде нет. Тем более в Оренбуржье. - Нужно сделать так, чтобы и эта книга, и творчество Джалиля были доступны. Причем не только в России, но и людям в других странах. Раньше ведь его переводили по всему миру... Поэтому мы и собрали такое издание, - рассказал он.

Чулпан Залилова вспомнила, что в свое время "Моабитские тетради", написанные отцом в берлинской Моабитской тюрьме, потрясли всех:

- Это обжигающая правда о войне, это взлет творчества отца. То, что цикл смог быть напечатан - это чудо. Человек писал свои стихи в фашисткой неволе, ему было очень важно, чтобы они дошли до Родины. То, что два маленьких блокнота размером с детскую ладошку, попали на Родину - тоже чудо. Когда мы стали читать эти стихи, еще до печати, для нас это было огромное потрясение. До 90-х годов они издавались очень много и буквально везде, а потом наступило долгое затишье.Она подчеркнула, что цикл не может оставить равнодушным - в нем и боль, и страдание, и вера, и даже шуточные стихи: "в жизни отец был человеком неиссякаемого юмора, но как в такой обстановке можно было его не потерять?"

Кстати, в феврале 2021 года знаменитому советскому и татарскому поэту исполнилось бы 115 лет. Ряд праздничных мероприятий прошел в России, но как же были удивлены члены семьи Мусы Джалиля, когда получили поздравления из других стран: из Словении, из немецкого Магдебурга... Вообще, Германия, где в 1944 году и был казнен Муса Джалиль и вместе с ним еще 10 советских военнопленных, принимала и принимает самое активное участие в сохранении наследия поэта.

- Роль немецких исследователей очень велика - благодаря им мы узнали точный день казни, одними из первых его стихи были изданы именно в Германии, - рассказывает Чулпан Залилова.

Кстати, сокровенные блокнотики, исписанные арабской вязью и кириллицей, хранятся сегодня в Национальном музее Татарстана в Казани.