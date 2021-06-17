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17.06.2021 20:12
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев назвал вакцинацию единственным способом справиться с COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев выразил мнение, что доступность пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве - оптимальное решение властей по борьбе с новой волной заражения.
Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

"Я уверен, что вакцинация - единственный возможный способ борьбы с коронавирусом. На данный момент в Москве применяются четыре вида вакцины, прививочные пункты доступны каждому. Эти меры, на мой взгляд, наиболее рациональны и эффективны", - сообщил Румянцев.

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Он уточнил, что среди вакцин, доступных в Москве - "Спутник V" и "Спутник light" от НИЦ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского "Вектора" и "КовиВак" Центра имени Чумакова. Пункты вакцинации расположены в максимальной доступности для горожан - они открыты не только в поликлиниках, но и в торговых центрах, парках, у метро.

Академик РАН высказал предположение, медицина в Москве столкнулась с новым, скорее всего, индийским штаммом COVID-19.

"Мы отмечаем симптоматику, ранее не свойственную для коронавируса. Теперь при заражении отмечается расстройство желудочно-кишечного тракта. Также если раньше в группе риска были пожилые люди, то теперь заражаются люди среднего возраста, отмечаются случаи заражения маленьких детей в возрасте до 10 месяцев. Я полагаю, что это может быть новый для России индийский штамм коронавируса", - отметил Румянцев.

По его словам, предотвратить заражение детей поможет вакцинация родителей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Академик РАН отметил, что вся его семья, кроме детей, сделала прививки от COVID-19. Также привиты 600 сотрудников возглавляемого Румянцевым Центра им Д. Рогачева. Из них лишь единичные случаи заражения ковидом после прививки, протекали они в легкой форме.

Румянцев отметил, что вакцинация должна быть добровольной.

"Согласно Конституции, вакцинация добровольна, и государство не может заставить человека прививаться. Но те, кто имеет контакт с людьми, работает в замкнутых трудовых коллективах, на мой взгляд, должны вакцинироваться", - добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте заболеваемости коронавирусом. По словам мэра, число госпитализаций увеличилось на 70%. Для борьбы с COVID-19 власти открывают дополнительные больницы вместимостью 4 тыс. коек.

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