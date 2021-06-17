Доктор Румянцев заявил о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей

Главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН Александр Румянцев сообщил, что Центр Рогачева разработал новую версию протокола "Москва-Берлин". В него войдут самые современные приемы борьбы с острым лимфобластным лейкозом.

"Действующая версия протокола "Москва-Берлин", принятая в 2015 году, использована для лечения почти 7 тысяч пациентов в России. За это время выздоровело до 85% детей - это чрезвычайно высокий показатель. Достаточно сказать, что в конце 1980-х годов, когда протокол еще не был разработан, от острого лимфобластного лейкоза мы излечивали только 7% пациентов", - отметил доктор Румянцев.

Глава Центра им. Д. Рогачева рассказал, что за семь лет с момента принятия предыдущей версии документа появились новые опции лечения и препараты с доказанной эффективностью. В обновленный протокол "Москва-Берлин" войдут два новых средства, перспективные виды иммунотерапии, а также методы борьбы с тяжелой медикаментозной интоксикацией. Это даст шанс тем 15% детей, которых сегодня не удается вылечить, подчеркнул онколог. По словам Румянцева, пациентам, которые не поддаются излечению, будет уделено особое внимание.

Протокол "Москва-Берлин" для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей и взрослых был принят в 1991 году. Эту уникальную разработку российских и германских врачей, созданную под руководством ученых Александра Карачунского (Россия) и Гюнтера Хенце (Германия), используют 63 клиники нашей страны и множество стационаров постсоветского пространства. Сейчас в России работает четвертая версия протокола, одобренная в 2015 году. Новую версию протокола вынесут на всероссийское рабочее совещание детских онкологов-гематологов России в ноябре текущего года.