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17.06.2021 00:14
Рубрика: Культура

Реновация на "Марсе"

Как будут выглядеть новые районы Москвы
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 132(8483)
В столице объявили победителей международного конкурса "Облик реновации" - из 92 поданных на него архитектурных концепций лучшими признали 52. Победителями стали 39 команд, в числе которых российские и зарубежные архитектурные бюро, многие с большой историей и опытом.
Посмотреть на все проекты победителей можно на сайте конкурса. Фото: thefaceofrenovation.ru Посмотреть на все проекты победителей можно на сайте конкурса. Фото: thefaceofrenovation.ru
Посмотреть на все проекты победителей можно на сайте конкурса. Фото: thefaceofrenovation.ru

Перед конкурсантами стояла задача создать необычные концепции архитектурных решений домов - продумать, как должны выглядеть фасады новостроек в разных районах, как лучше расположить дома с учетом окружающей застройки и т.д. Словом, нужно было показать, как новая архитектура может изменить облик города. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что один из ключевых принципов программы реновации - создание уникальных кварталов, не похожих друг на друга. "Мы стараемся сформировать индивидуальный архитектурный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район, поэтому было решено провести архитектурный конкурс. Мы получили от участников множество качественных и интересных концепций, которые помогут сделать кварталы особенными", - прокомментировал он итоги конкурса.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В состав жюри вошли 32 эксперта, в том числе представители архитектурных школ, руководители крупных проектных организаций, общественники и чиновники. Оценивали не только оригинальность и качество идей, но и возможность реализовать концепцию с минимумом изменений, а также ее потенциальную цену - пусть и у смелых, но слишком дорогих решений могут возникнуть сложности с реализацией. "Несмотря на всю сложность задачи, большинство конкурсантов блестяще справились с ней. Город получил богатейшую библиотеку визуальных приемов, в результате применения которых кварталы реновации обретут архитектурную индивидуальность, целостность, свое неповторимое лицо", - считает главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Посмотреть концепции победителей можно на сайте конкурса thefaceofrenovation.ru. Там довольно удобный поиск - можно выбрать на карте интересующий район и увидеть, каким его будущее представили архитекторы. Например, жителям Алтуфьевского района наверняка будет интересна судьба сразу нескольких микрорайонов по обе стороны Инженерной улицы. Лучшие концепции для них разработали арт-группа "Камень", а также команда KRNV architects + LDA design. Последние не только хотят придать новым кварталам современный и разнообразный вид, но и преобразить район в целом, создав в нем точки притяжения. Одна из идей - вернуть жизнь в акваторию пруда "Марс", в котором когда-то водились карпы. "Мы предлагаем провести реконструкцию прибрежных зон водоема, создав комфортные условия обитания для местных представителей дикой природы", - говорят архитекторы. А еще они видят здесь новую улицу с жилым домами, внешний вид которых отсылает к краснокирпичной сталинской архитектуре. При этом в этих домах могут появиться двухуровневые квартиры с отдельным входом с улицы - что-то среднее между собственным домом и городскими апартаментами.

Город получил богатейшую библиотеку визуальных приемов, позволяющих кварталам реновации обрести архитектурную индивидуальность

Сергей Кузнецов говорит, что хотя уровень конкурсных работ разный, в итоге получилось то, что нужно. "Благодаря конкурсу у нас есть возможность выбрать лучшее из многообразия вариантов", - уверен он.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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