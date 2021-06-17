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Текст:   Сергей Жуков 
00:08 17.06.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 132(8483)

Дом уходит в отпуск

Кто сдает свое жилье летом?

Жилье в теплое время года в Москве чаще всего сдают пенсионеры. Они обычно уезжают на дачу весной и возвращаются в город осенью. Об этом говорят данные исследования, проведенного аналитиками крупного агентства невижимости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На столичном рынке съемного жилья доля "каникулярных" квартир и комнат, сдающихся собственниками на теплый период, занимает восемь процентов. Посуточная аренда сюда не входит. По словам экспертов, цифра не меняется третий сезон подряд. Сдача жилья для некоторых москвичей, пусть и не на длительный срок, лишняя возможность подзаработать. "Сохраняется и тренд прошлого сезона: многие из "летних" наймодателей городского жилья, которые прежде переселялись на собственные подмосковные дачи, изменили тактику и остались в городе, - отмечает замдиректора департамента аренды квартир крупного агентства недвижимости Оксана Полякова. - Из-за высокого спроса на загородную аренду сегодня проще и выгоднее сдать дом, чем московскую квартиру".

Фото: GettyImages
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Однако среди сезонных арендодателей все же больше тех, кто в теплый сезон уезжает на дачу или в деревню. Большинство из них - 55 процентов - люди пенсионного возраста. Чаще всего они отправляются за город весной, а возвращаются ориентировочно в сентябре - октябре. На втором месте - семьи с маленькими детьми (13 процентов). Еще 15 процентов - граждане трудоспособного возраста, которые по каким-то причинам остались без заработка. Пока их квартира сдается, они живут у родственников или друзей. Оставшиеся 17 процентов - так называемые "альтернативщики", которые на время сдачи жилья и на полученные от нее деньги уезжают в отпуск. Или снимают бюджетные варианты для собственного проживания.

Летние ценники на квартиры в отличие от зимних, как правило, ниже на 10-20 процентов

Кто же заселяется в "летние" квартиры? По данным экспертов, большинство арендаторов - иногородние абитуриенты столичных вузов, а также те, кто приезжает в отпуск, на каникулы или на целевые заработки. Есть и жители Москвы, арендующие чужие квадратные метры на время ремонта - это часто дешевле посуточной аренды или проживания в гостиничном номере.

"Однушку" в спальном районе Москвы с ремонтом около метро сейчас можно найти в среднем за 30 тысяч рублей. "Двушку" - за 35 тысяч, а "трешку" - в районе 40. Летние ценники в отличие от зимних, как правило, ниже на 10-20 процентов, но окончательная сумма зависит от состояния квартиры, района, в котором она находится, и срока аренды.

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