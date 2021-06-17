Липецкий облсовет дал старт новой избирательной кампании

Новости

Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
Минобрнауки: Вузы вправе допускать к занятиям только привитых студентов 18:57
Мурашко: Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30% 18:54
Дочь Мусы Джалиля представила на "Красной Площади" "Моабитские театради" 18:52
"Урал Опера Балет" готовится к новым премьерам 18:50
Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера 18:46
Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве 18:40
Poccийский книжный союз отпраздновал 20-летие на "Красной площади" 18:39
В Москве втрое выросла запись на вакцинацию от коронавируса 18:36
Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия - одна из необходимых мер по защите граждан России 18:32
Власти Москвы развернут 24 тысячи коек в ковидных стационарах 18:29
Захарова: Условия Киева по "Северному потоку-2" противоречат законам рынка 18:28
Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах 18:22
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается 18:21
Умерла звезда европейского кино Лили Веидинг 18:21
Гражданин США приговорен к четырем годам колонии за взятку 18:15
Привитые сотрудники РТУ МИРЭА получат по 15 тысяч рублей 18:11
Французская прокуратура потребовала для Саркози 6 месяцев тюрьмы 18:05
Реаниматолог рассказал подробности о спасении датчанина Эриксена 17:58
ФАС подготовит меры по стабилизации цен на уголь 17:51
Путь на российский юг на автомобиле станет проще с 2023 года 17:51
Захарова: Заявления США об информационной открытости противоречат реальности 17:46
"ПСЖ" предложил 70 миллионов евро "Интеру" за защитника Хакими 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 18:29

Липецкий облсовет дал старт новой избирательной кампании

В Липецком областном Совете состоялась 56-я сессия, в повестке которой значился один вопрос - назначение выборов депутатов регионального парламента нового - седьмого - созыва. Председатель облсовета Павел Путилин отметил, что в связи с окончанием срока полномочий депутатов заксобрания шестого созыва и в соответствии с федеральным законодательством и Законом Липецкой области "О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов" региональному парламенту необходимо назначить выборы депутатов следующего созыва. Это решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В соответствии с законодательством, если срок полномочий облсовета истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы, то эти выборы проводятся вместе, в Единый день голосования. Обычно это второе воскресение сентября, в 2021 году, из-за выборов Госдумы, он назначен на третье воскресенье - на 19 сентября 2021 года. В этот день пройдут и выборы Липецкого облсовета.

- На следующий день после опубликования решения о назначении выборов, фактически дается официальный старт избирательной кампании нового созыва областного Совета. Уверен, что она пройдет максимально открыто, честно, с соблюдением всех требований законодательства о выборах, - отметил Павел Путилин. - Кстати, порядка 20 депутатов действующего созыва уже заявили о своем намерении вновь побороться за мандат и уже получили поддержку жителей области на предварительном голосовании.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
В Липецкой области смягчили условия для выплат будущим врачам

Спикер регионального парламента также обратил внимание на то, что кандидаты и партии, которые будут участвовать в выборах нового созыва, должны учесть последние изменения выборного законодательства. Они были утверждены облсоветом на предыдущей сессии, буквально неделю назад. Установлены новые требования к кандидатам и ряд новых правил проведения избирательной кампании. Кроме того, в новом созыве областного Совета сократится число депутатских кресел. Вместо 56 будет 42. Сокращение произойдет за счет депутатов-списочников. Количество мест для депутатов-одномандатников останется прежним.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область ЦФО Липецкая область Липецк Липецкий областной Совет депутатов

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб