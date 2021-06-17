Липецкий облсовет дал старт новой избирательной кампании

В Липецком областном Совете состоялась 56-я сессия, в повестке которой значился один вопрос - назначение выборов депутатов регионального парламента нового - седьмого - созыва. Председатель облсовета Павел Путилин отметил, что в связи с окончанием срока полномочий депутатов заксобрания шестого созыва и в соответствии с федеральным законодательством и Законом Липецкой области "О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов" региональному парламенту необходимо назначить выборы депутатов следующего созыва. Это решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

В соответствии с законодательством, если срок полномочий облсовета истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы, то эти выборы проводятся вместе, в Единый день голосования. Обычно это второе воскресение сентября, в 2021 году, из-за выборов Госдумы, он назначен на третье воскресенье - на 19 сентября 2021 года. В этот день пройдут и выборы Липецкого облсовета.

- На следующий день после опубликования решения о назначении выборов, фактически дается официальный старт избирательной кампании нового созыва областного Совета. Уверен, что она пройдет максимально открыто, честно, с соблюдением всех требований законодательства о выборах, - отметил Павел Путилин. - Кстати, порядка 20 депутатов действующего созыва уже заявили о своем намерении вновь побороться за мандат и уже получили поддержку жителей области на предварительном голосовании.

Спикер регионального парламента также обратил внимание на то, что кандидаты и партии, которые будут участвовать в выборах нового созыва, должны учесть последние изменения выборного законодательства. Они были утверждены облсоветом на предыдущей сессии, буквально неделю назад. Установлены новые требования к кандидатам и ряд новых правил проведения избирательной кампании. Кроме того, в новом созыве областного Совета сократится число депутатских кресел. Вместо 56 будет 42. Сокращение произойдет за счет депутатов-списочников. Количество мест для депутатов-одномандатников останется прежним.